Chiều 18/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để giải quyết một số nội dung quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo báo cáo của địa phương, 9 tháng năm 2017, Bắc Ninh đạt chỉ số tăng trưởng cao, tăng 15,9% so với cùng kỳ, thu ngân sách nội địa đạt 13.018 tỷ đồng, tăng 40,4%.

Giá trị sản xuất công nghiệp – thế mạnh của tỉnh đạt 628.150 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 25%; kim ngạch xuất khấu đạt 18,8 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Cũng trong thời gian này, Bắc Ninh thu hút FDI đạt 3,1 tỷ USD; thành lập mới 1.495 doanh nghiệp với tổng sổ vốn 9.861 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình phát triển đã và đang tạo ra nhiều khó khăn và áp lực về cơ chế, chính sách cũng như hạ tầng kinh tế - xã hội cho địa phương này.

Kết luận buổi làm việc, đánh giá cao thành tích về mọi mặt của Bắc Ninh với một quá trình phấn đấu liên tục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại định hướng phát triển của tỉnh tập trung xây dựng trở thành một địa phương công nghiệp công nghệ cao từ đó lựa chọn các dự án thu hút đầu tư phát triển phù hợp.

Thủ tướng đã đề cập đến những thách thức mà tỉnh đang phải đối mặt như: Môi trường sống đang bị đe dọa do mật độ dân cư đông; vấn đề môi trường làng nghề; nguồn nhân lực cao còn thiếu và yếu so với nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổ chức quy hoạch sắp xếp dân cư trong bối cảnh mới; những vấn đề về đảm bảo an ninh trật tự, phát triển văn hóa truyền thống…

Thủ tướng lưu ý Bắc Ninh cần tập trung phấn đấu trở thành thành phố hiện đại, giữ gìn văn hóa truyền thống. Thủ tướng tán thành đề xuất xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu lập Ban Chỉ đạo với dự thảo điều chỉnh quy hoạch hợp lý chú ý đến các yếu tố môi trường, cây xanh, quan tâm đến phát triển đô thị, phong phú.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đặc biệt phải chuyển dần lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ. Cùng với đó là đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống, ngăn ngừa tốt tệ nạn xã hội.

Cùng với đó là tổ chức xây dựng, quy hoạch tốt kể cả đô thị, làng nghề, giữ gìn văn hóa, huy động toàn dân tham gia xây dựng làng nghề; quy hoạch lại nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh.

Tại buổi làm việc, Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng chấp thuận gộp các giai đoạn đầu tư khác nhau của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Display tại Bắc Ninh thành một Dự án duy nhất và được áp dụng một điều kiện hưởng ưu đãi chung cho cả ba giai đoạn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc hạch toán và dự báo trong hoạt động sản xuất; đồng thời, đây cũng là yếu tố tích cực góp phần động viên, khuyến khích Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng để trở thành cứ điểm sản xuất chiến lược tại tỉnh Bắc Ninh.

Về vấn đề này, Thủ tướng khẳng định quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho Samsung tuy nhiên phải đảm bảo yêu cầu không làm giảm thu ngân sách Nhà nước, hoặc giảm ít, đồng thời đảm bảo môi trường đầu tư.

Đối với kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Bắc Ninh thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Thủ tướng đồng ý về chủ trương nhưng yêu cầu tỉnh đảm bảo không tăng biên chế và phải có những biện pháp mạnh trong kiểm soát an toàn thực phẩm; trong đó, chú ý đến điều kiện về nguồn gốc thực phẩm trước khi cho lưu hành trên thị trường.

QV (TTXVN)