Vòng đàm phán thứ 5 về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit được bắt đầu từ ngày 9-10 tại Thủ đô Brussels, Bỉ.

Thủ tướng Anh Theresa May

Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng: “Bóng đang nằm trong chân của EU”, đồng thời sẽ một lần nữa thúc giục EU cần thể hiện sự linh hoạt hơn trong cách tiếp cận đàm phán của họ.

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ thúc giục các nhà đàm phán EU thể hiện sự linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Bà May có kế hoạch phát biểu trước Hạ viện nước này trong ngày 9-10, trong đó bà nhắc lại thông điệp trọng tâm của bài phát biểu của mình tại Florence rằng: “Vương quốc Anh tìm kiếm một mối quan hệ đối tác sâu sắc và đặc biệt với EU”. Theo một nguồn tin thân cận của Chính phủ Anh, bà Theresa May sẽ trình bày quan điểm cho rằng “bóng nằm trong chân của EU” và lạc quan về việc sẽ nhận được câu trả lời tích cực từ phía châu Âu.

Được biết vòng đàm phán thứ 5 diễn ra trong 4 ngày là vòng đàm phán cuối cùng trước khi Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra vào các ngày 19 và 20-10. Trong khi đó, phản hồi quan điểm của bà May, Ủy ban châu Âu cho rằng chính bà May mới là người quyết định các bước tiếp theo trong quá trình Brexit, mà không phải là EU, nếu bà May muốn bắt đầu các vòng đàm phán về quan hệ thương mại trong tương lai.

Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, ông Margaritis Schinas tuyên bố trước các phóng viên tại Brussels, Bỉ ngày 9-10 rằng đây chính xác không phải là một trò chơi bóng. Ông Margaritis Schinas cho biết: “Chúng tôi không đưa ra bình luận về những bình luận này. Những gì tôi chỉ có thể nhắc nhở là các cuộc đàm phán này có một trình tự rõ ràng”. Ông nói rằng hiện tại chưa có giải pháp ở bước 1, chính là “thủ tục cho cuộc ly hôn” này, vì vậy quả bóng hoàn toàn thuộc về Tòa án Anh để có thể đưa đến các giai đoạn tiếp theo.

Khánh Dương ((Theo Independent))