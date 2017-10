Chính trị gia 8X Sebastian Kurz đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử nước Áo lẫn EU.

Thủ tướng tân cử Sebastian Kurz phát biểu sau khi rời phòng phiếu tại Vienna

Ở tuổi 31, Sebastian Kurz đã lên đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị khi đảng cánh hữu Nhân dân (OVP) do ông đứng đầu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử mới tại Áo. Reuters dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Bộ Nội vụ Áo công bố sáng 16.10, OVP giành được 31,4% số phiếu, về nhì là đảng Tự do (FPO) theo đường lối cực hữu với 27,4% và đảng cánh tả Dân chủ Xã hội (SPO) của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Christian Kern về thứ ba (26,7%).

Thật ra ngay từ năm 2013, ông Kurz đã thu hút sự chú ý của thế giới khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng ở tuổi 27 và là ngôi sao sáng của OVP. Đến tháng 5.2017, ông được chọn làm lãnh đạo OVP và tuyên bố rút khỏi chính phủ liên hiệp với đảng SPO, dẫn đến tổng tuyển cử sớm.

Theo tờ Der Spiegel, nhà lãnh đạo trẻ tham gia OVP từ năm 16 tuổi và đến năm 2010, ông trở thành cố vấn Hội đồng TP.Vienna sau thành công ở kỳ bầu cử địa phương. Tháng 4.2011, khi chưa tròn 25 tuổi, chàng sinh viên ngành luật của Đại học Vienna chính thức đặt chân vào nội các Áo ở vị trí Thứ trưởng chuyên trách Hòa nhập xã hội trực thuộc Bộ Nội vụ. Ngay sau đó, ông quyết định dừng việc học để theo đuổi chính trị nên đến nay Thủ tướng tân cử vẫn chưa có bằng đại học.

Trong suốt quá trình hoạt động chính trị, ông Kurz thể hiện phong cách rất trẻ trung, lãng tử, hầu như ít khi đeo cà vạt lúc xuất hiện trước công chúng, không dùng xe công vụ và xây dựng được quan hệ tốt với giới truyền thông. Nhà lãnh đạo trẻ chưa lập gia đình song đã có bạn gái tên Susanne Their làm việc tại Bộ Tài chính. Theo Der Spiegel, cả hai gặp nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lúc ông Kurz 18 tuổi. Cả hai hiện vẫn sống trong căn hộ ở quận Meidling, Vienna, nơi Thủ tướng tân cử chào đời.

Dù chiến thắng song OVP không đạt thế đa số tuyệt đối trong quốc hội nên đảng này nhiều khả năng sẽ hợp tác với FPO để lập chính phủ liên minh do ông Kurz lãnh đạo. Nhà lãnh đạo trẻ được kỳ vọng sẽ mang lại hình ảnh “mềm mại” hơn cho cánh hữu. Trước mắt, trả lời báo giới, Thủ tướng tân cử cam kết siết chặt nhập cư và không để người nhập cư hưởng các phúc lợi xã hội cho đến khi sống tại Áo trong 5 năm. Theo tờ Oesterreich, ông Kurz từng tuyên bố nếu trở thành thủ tướng, ông sẽ cắt đứt những con đường di cư chính đến châu Âu qua bán đảo Balkan và Địa Trung Hải. Quan điểm này giúp OVP giành ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử giữa lúc châu Âu vẫn đang đau đầu với cuộc khủng hoảng nhập cư và tị nạn.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà tại châu Âu đã nảy sinh lo ngại về một nước Áo thiên hữu và không còn gắn bó với EU như trước, nhất là có thể đảng cực hữu FPO sẽ tham gia chính trường. Cả OVP và FPO đều chủ trương cứng rắn về vấn đề nhập cư dù Thủ tướng tân cử Kurz tỏ ra khéo léo và uyển chuyển hơn để tránh bị xem là theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ngày 16.10, Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel, “kiến trúc sư” của chính sách mở cửa cho người tị nạn vào châu Âu, bày tỏ mong muốn hợp tác với nhà lãnh đạo trẻ trong các vấn đề khu vực nhưng cũng cảnh báo về sự trỗi dậy của FPO tại Áo.

Huỳnh Thiềm