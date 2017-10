Việc thu phí đỗ ô tô qua điện thoại triển khai tại TP HCM chưa được nhiều người biết hoặc quan tâm bởi vẫn giữ thói quen trả phí theo kiểu truyền thống

Ứng dụng My Parking - thu phí đỗ xe qua điện thoại - bắt đầu đưa vào thí điểm từ ngày 21-10 tại quận 1, với quy mô từ 150-170 ô đỗ xe. Sau 2 ngày triển khai, số lượng người dùng ứng dụng này còn rất hạn chế do chưa biết đến hoặc vẫn chọn kiểu truyền thống là xé vé - trả tiền.

Chưa biết thông tin

Các vị trí đang thực hiện thí điểm thu phí đỗ ô tô qua điện thoại gồm khu vực trước khách sạn New World trên đường Lê Lai và 2 tuyến đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu (phường Bến Thành). Trên ứng dụng My Parking, thông tin về những bãi đỗ này khá chi tiết, bao gồm hiện trạng, mức phí, quãng đường di chuyển tính từ vị trí của người dùng. Khi có nhu cầu, người dùng có thể đặt chỗ qua ứng dụng này (nếu còn chỗ trống), thanh toán qua các hình thức như nhắn tin SMS, qua ứng dụng Bankplus của Viettel (dịch vụ hợp tác giữa Viettel và các ngân hàng, giúp khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán phí dịch vụ qua điện thoại di động).

Một tài xế gửi ô tô trên đường Lê Lai, đoạn trước khách sạn New World (quận 1, TP HCM) và trả phí bằng hình thức truyền thống

Ngày 22-10, tại những vị trí này, các ô đỗ xe đều đã được đánh số thứ tự, kẻ vạch rõ ràng, ô tô được sắp xếp đậu theo chiều ngang (đầu xe hướng ra mặt đường). Đồng thời, nhiều bảng thông tin hướng dẫn sử dụng ứng dụng trả phí gửi xe qua điện thoại, mức giá cũng đã được thông tin cụ thể. Theo ghi nhận, những khu vực này vẫn đang thực hiện song song cả thu phí bằng vé truyền thống và qua ứng dụng trên điện thoại. Tuy nhiên, số lượng tài xế sử dụng ứng dụng trả phí qua điện thoại còn rất khiêm tốn do chưa biết thông tin hoặc vẫn giữ thói quen trả phí theo hình thức truyền thống là mua vé rồi trả tiền trực tiếp cho nhân viên giữ xe. "Tôi thường xuyên đỗ xe ở khu vực trước khách sạn New World và thấy cách xé vé, trả tiền trực tiếp cũng khá thuận tiện nên vẫn sử dụng. Còn với mô hình mới, do chưa hiểu cụ thể nên chưa thử" - anh Lê Văn Toàn (lái ô tô 7 chỗ) nói.

Một nhân viên trật tự đô thị quận 1 giữ xe ở khu vực trước khách sạn New World cũng cho biết sau 2 ngày đưa vào thí điểm thu phí đỗ xe qua điện thoại có rất ít người sử dụng. Hầu hết vẫn còn theo thói quen cho xe đến khu vực này tìm chỗ, nếu trống thì vào gửi và trả tiền trực tiếp chứ không sử dụng ứng dụng, tìm hiểu thông tin về hiện trạng bãi đỗ trước đó. Vì vậy, khu vực này vẫn còn khoảng 3 nhân viên túc trực ghi vé và thu tiền trực tiếp của người gửi.

Dễ "ngâm" xe cả ngày

Theo ghi nhận của phóng viên, những vị trí thực hiện thí điểm thu phí đỗ xe qua điện thoại là nơi có nhu cầu gửi xe tạm thời dưới lòng đường rất lớn, đặc biệt là khu vực trước khách sạn New World trên đường Lê Lai khi luôn kín chỗ. Do nhu cầu rất lớn nên một số tài xế lo ngại khi dùng ứng dụng đặt chỗ và thanh toán qua điện thoại, nếu không quy định thời gian giữ chỗ thì dễ dẫn đến tình trạng chỗ trống bị giữ quá lâu khi xe không đến, trong khi nhiều người ở gần có nhu cầu lại không được gửi vì chỗ đã bị giữ. Mặt khác, mức phí đỗ xe ở những khu vực trên đang áp dụng là 5.000 đồng/xe/lượt trong thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ - được đánh giá là quá thấp, dễ có tình trạng "ngâm" xe cả ngày. "Trong khi nhiều người có nhu cầu gửi xe thời gian ngắn nhưng không có chỗ thì ngược lại, nhiều trường hợp đến sớm, còn chỗ trống có thể để xe cả ngày với mức giá 5.000 đồng. Như vậy là quá bất hợp lý, cần phải áp dụng mức phí theo giờ để tránh tình trạng đỗ xe chây ì" - chị Lê Thị Mỹ Dung (ngụ quận 3, lái ô tô 7 chỗ) nói.

Theo ông Lê Đức Tuyến, Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel TP HCM, trong vài ngày đầu thực hiện mô hình mới, có thể nhiều người còn chưa biết nên đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan sẽ phổ biến dịch vụ này; bao gồm cả việc hướng dẫn những thủ tục cần thiết cho nhân viên giữ xe tại các vị trí trên. Trước mắt, việc thu phí vẫn thực hiện song song giữa kiểu truyền thống và qua điện thoại nhưng về lâu dài sẽ chỉ áp dụng hình thức đặt chỗ, thanh toán qua điện thoại. Còn với thời gian giữ chỗ, ông Tuyến thông tin có thể sẽ điều chỉnh giới hạn từ 30 phút đến 1 giờ cho người đặt vị trí, quá hạn sẽ bị hủy vị trí đã đặt.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, mục tiêu của dự án này là xây dựng và đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu phí sử dụng tạm lòng đường để đỗ ô tô. Đồng thời, góp phần sắp xếp lại trật tự lòng, lề đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở những khu vực có nhu cầu đỗ xe tạm thời lớn... Mặt khác, việc triển khai thí điểm ngoài tăng cường phát triển hệ thống giao thông thông minh, bảo đảm việc thu phí sử dụng tạm lòng đường một cách chính xác và hiệu quả thì còn giúp hạn chế những tiêu cực phát sinh trong quá trình thu phí.

Riêng với mức phí đang áp dụng, Sở GTVT TP cho biết đang thực hiện theo quy định của UBND quận 1. Tuy nhiên, do còn bất hợp lý nên Sở GTVT đang nghiên cứu làm đề án điều chỉnh mức phí giữ ô tô sao cho phù hợp để trình UBND TP HCM xem xét. Cụ thể, không chỉ riêng những khu vực này mà trên địa bàn TP còn nhiều tuyến đường khác cho phép đỗ xe dưới lòng đường có thu phí nhưng mức phí đang áp dụng không còn phù hợp, nhất là những khu vực có nhu cầu lớn, giá trị kinh tế cao và hạ tầng đang quá tải như các quận 1, 3, 5... Trong đề án đang nghiên cứu, Sở GTVT sẽ tập trung điều chỉnh các nội dung như khu vực thu phí, mức phí, chính sách hỗ trợ..., dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017 để trình UBND TP xem xét.

Sẽ nhân rộng

Ngoài 3 vị trí đang thực hiện thí điểm, ứng dụng My Parking còn cung cấp các thông tin chi tiết về vị trí, hiện trạng, mức giá, quãng đường di chuyển đến nhiều bãi đỗ xe khác ở khu vực trung tâm TP. Việc này giúp tài xế có thể xác định cụ thể từng điểm đỗ, lộ trình di chuyển, không phải tốn công chạy lòng vòng trên đường tìm nơi gửi ô tô trong điều kiện khu vực trung tâm TP đang rất khan hiếm bãi đỗ. Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ - Sở GTVT, mô hình thu phí đỗ xe qua điện thoại dự kiến sẽ thực hiện thí điểm đến ngày 31-12, sau đó đánh giá lại báo cáo UBND TP cho phép triển khai trên toàn bộ các bãi đỗ có thu phí trên địa bàn TP.

Bài và ảnh: GIA MINH