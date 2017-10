Ngày 19/10, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ cháy xe lúc 23 giờ ngày 4/10, làm chết và bị thương 3 người trên Quốc lộ 61C, đoạn qua địa bàn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trao tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho lực lượng công an tham gia phá án. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Công an Hậu Giang đã khởi tố vụ án giết người, hủy hoại tài sản vào ngày 11/10/2017. Cục Cảnh sát hình sự đã đề nghị Tổng cục Cảnh sát lập án truy xét, để tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Công an Hậu Giang đã tích cực phối hợp Phòng 5 và Phòng 7 Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ A71, A69, C54 tập trung xác minh phân loại đánh giá chứng cứ. Đến ngày 17/10, nhận thấy đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, Ban chuyên án đã bố trí thành 5 mũi tiến hành đồng loạt phá án.

Kết quả bắt được 6 đối tượng, chia thành ba nhóm, gồm: Nhóm đối tượng chủ mưu thuê người giết ông Trần Văn Ri và bà Võ Thị Chiến có Trần Kiều Trang (sinh ngày 9/3/1971, hộ khẩu thường trú và chỗ ở 215/17, Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh), Cai Văn Chung (sinh ngày 15/4/1982, hộ khẩu thường trú ấp 7, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chỗ ở là ấp 1, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nhóm đối tượng trung gian giúp Trang thuê Huy, Lộc thực hiện hành vi có Nguyễn Thị The (sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tại 342C1 khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre), Phạm Thanh Toàn (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Nhóm đối tượng được Trang thuê trực tiếp gây án có: Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú xã Bình Thành, huyện Bình Phú, tình Bến Tre; chỗ ở ấp 2, xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre); Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú và chỗ ở xã Long Mỹ, huyện Giông Trôm, tỉnh Bến Tre).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ sớm hoàn tất vụ án để đưa các đối tượng ra xử lý theo pháp luật.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an đã trao thưởng cho Công an tỉnh Hậu Giang số tiền 50 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen và thưởng 50 triệu đồng cho hai tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án là Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Hậu Giang.

Duy Ba (TTXVN)