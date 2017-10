Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển về phía nước ta, từ ngày mai (12/10) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc.

(Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ từ ngày mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Do ảnh hưởng của gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên đêm qua và ngày hôm nay (tính đến 13 giờ ngày 11/10) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to, một số nơi có mưa rất to như Phù Yên (Sơn La) 198mm, Mai Châu (Hòa Bình) 237mm, Bái Thượng (Thanh Hóa) 284mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 153mm,….

Dự báo: Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ đêm nay (11/10) đến ngày 12/10 ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Tây Bắc, vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm,vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Cảnh báo ngập lụt nội thành Hà Nội ngày 11/10

Hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to tại nhiều nơi như khu vực Hoàn Kiếm 24,3mm; Trúc Bạch 21,5mm; Hoàng Cầu 15,3mm; Vân Hồ 28,7mm; Hoàng Quốc Việt 16,6mm; Long Biên (chân Cầu Vĩnh Tuy) 14,7mm; Nam Từ Liêm (Cầu Diễn) 20mm; Thanh Liệt 36mm; Hoàng Mai 41mm. Dự báo trong khoảng thời gian 30 đến 60 phút tới, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa rào và dông.

Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m như: Láng (Ngã Tư Sở); Trường Chinh; Hoàng Cầu; Nguyễn Xiển; Cầu Dậu; Thái Hà; Phạm Ngọc Thạch; Lương Đình Của; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy); Vân Hồ; Trúc Bạch; Lê Thái Tổ…

Dự báo thời tiết ngày 12/10 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng Sơn La và Hòa Bình đêm và sáng có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Hiện nay (11/10), một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km.

Đến 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 240km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh thêm.