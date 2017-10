Trong ngày mai, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đến cuối tuần, thời tiết sẽ chuyển se lạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, thủ đô Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to khắp cả ngày. Trong đó các tỉnh phía Tây và Nam Hà Nội nhiều hơn khu vực phía Bắc và nội thành.

Nhiều điểm có mưa rất to, trên 120mm trong vòng 10 tiếng (từ 7-17h) như Ứng Hoà 122,4mm, Thanh Oai, Mỹ Đức mưa 153,5mm.

Hà Nội sẽ se lạnh về đêm và sáng sớm vào cuối tuần

Thời điểm 18h, Hà Nội vẫn đang có mưa lớn, cơ quan khí tượng dự báo nhiều tuyến phố nội đô có thể bị ngập úng từ 0,1-0,3m như: Phạm Ngọc Thạch; Lương Đình Của; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Bến xe phía Nam (Giải Phóng); Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy); Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội)... Mưa lớn đúng giờ tan tầm đã gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Trong đêm nay và ngày mai, do cùng lúc chịu tác động của không khí lạnh và áp cao cận nhiệt đới nên Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc vẫn tiếp cục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh kèm sấm sét.

Do có mưa, nhiệt độ cao nhất ngày mai không quá 29 độ, ban đêm giảm còn 25-26 độ C.

Từ 12/10, mưa bắt đầu giảm dần, trưa chiều có thể hửng nắng, nhiệt độ ban ngày nhích nhẹ lên 30 độ C.

Ngày 13/10, trời tăng nắng, có lúc có mưa rải rác, ban ngày cao nhất lên 31 độ. Đến cuối tuần, do chịu tác động của không khí lạnh, Hà Nội sẽ có mưa trở lại, nhiệt độ ban ngày giảm còn 28- 29 độ C, ban đêm se lạnh 22-23 độ.

M.Anh