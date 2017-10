Thành phố Raqqa của Syria lâu nay bị tổ chức khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng chiếm đóng sắp được giải phóng khi liên quân do Mỹ đứng đầu và các lực lượng Syria đang đẩy mạnh các chiến dịch quân sự tại đây.

Các lực lượng Dân chủ Syria trong chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa từ IS ngày 24/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR - có trụ sở tại Anh) ngày 14/10 cho biết tất cả các tay súng người Syria thuộc IS đã đầu hàng Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF, được Mỹ ủng hộ) tại Raqqa đang rút khỏi thành phố này.

Theo Giám đốc SOHR Abdel Rahman, trong 5 ngày qua, khoảng 200 tay súng thánh chiến người Syria cùng gia đình của mình đã được đưa ra khỏi Raqqa bằng xe buýt, theo một thỏa thuận giữa IS và liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu và SDF.

Trước đó, tối 13/10, giới chức thành phố này xác nhận các tay súng IS là người Syria đã hạ vũ khí ra hàng, song không nói rõ số lượng.

Được biết các tay súng này đã gửi thông điệp muốn Hội đồng Dân sự Raqqa (RCC) và các thủ lĩnh bộ lạc đứng ra can thiệp để được đảm bảo an toàn tính mạng sau khi đầu hàng.

Trong khi đó, số phận của khoảng 150 tay súng nước ngoài đánh thuê cho IS tại Raqqa vẫn đang để ngỏ. Theo Giám đốc Rahman, các đối tượng này đề nghị được rời khỏi thành phố theo nhóm để đến các khu vực do IS kiểm soát ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Tuy nhiên, người phát ngôn Các Đơn vị bảo vệ nhân dân của người Kurd (YPG, lực lượng chủ chốt trong SDF) đã bác bỏ thông tin về các cuộc thương lượng này, khẳng định YPG vẫn đang tiếp tục chống IS. YPG tuyên bố thành phố Raqqa sẽ được giải phóng hoàn toàn trong 24 giờ tới.

Về phần mình, liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu tỏ ra thận trọng hơn khi cảnh báo cuộc chiến sẽ còn khó khăn trong những ngày tới.

Liên minh cho rằng việc quét sạch IS khỏi Raqqa chỉ còn là vấn đề thời gian, song không dự báo thời điểm IS sẽ bị quét sạch tại đây.

Raqqa một thời là "thành trì" của IS và được tổ chức khủng bố này coi là "thủ đô" từ năm 2014. Đánh bại của IS tại Raqqa sẽ là "hòn đá tảng" trong nỗ lực xóa sổ cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" (caliphate) tự xưng của IS tại Syria và Iraq.

TTXVN/Báo Tin Tức