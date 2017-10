Cơ quan CSĐT công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại chợ hoa Quảng An vào tối 8/10.

Cửa hàng hoa M.T nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng hơn 21h ngày 8/10 tại cửa hàng bán hoa M.T trong chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nôi).

Theo một số người dân, trước khi vụ việc xảy ra, người làm thuê của cửa hàng hoa M.T có xảy ra cãi vã với một phụ nữ đi mua thùng xốp, một lúc sau có hai người đàn ông đến dùng dao đâm vào lưng nam thiếu niên (SN 2001) ở cửa hàng gục tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ lại xe máy, trốn khỏi hiện trường còn nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an phường Quảng An, công an quận Tây Hồ phối hợp cùng một số đơn vị khác đã nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy bắt hung thủ.

Theo một nguồn tin, hiện tại nam thiếu niên đã tử vong do vết thương quá nặng và nghi phạm đã bị bắt giữ.

Hiện công an quận Tây Hồ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thanh Hà