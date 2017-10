Quan hệ nhiều thăng trầm giữa Mỹ và Pa-ki-xtan lại đang nổi lên nhiều sóng gió, mà nguyên nhân sâu xa là do sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố bị lao dốc chắc chắn ảnh hưởng xấu đối với nỗ lực chung của các bên trong cuộc chiến nhiều cam go và thách thức này.

Bộ trưởng Ngoại giao Pa-ki-xtan Kh.A-xíp vừa tiến hành chuyến thăm Oa-sinh-tơn, trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Pa-ki-xtan thăm Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Đ.Trăm công bố chiến lược mới tại Áp-ga-ni-xtan và khu vực Nam Á, trong đó áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn với Pa-ki-xtan, đẩy quan hệ giữa hai bên vào tình trạng căng thẳng mới. Phát biểu ý kiến tại Viện Hòa bình Mỹ, Bộ trưởng Kh.A-xíp một lần nữa nhấn mạnh, giữa Pa-ki-xtan và Mỹ đang thiếu lòng tin lẫn nhau. Đây không phải lần đầu quan chức chính quyền I-xla-ma-bát lên tiếng về sự lao dốc trong mối quan hệ giữa hai đồng minh từng sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống khủng bố, bởi trước đó, lãnh đạo và giới chức hai bên đã có nhiều tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ nhau liên quan chiến lược nêu trên.

Trong chiến lược mới của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan và Nam Á, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm cho phép triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ để duy trì cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan, đồng thời cáo buộc Pa-ki-xtan chứa chấp các nhóm cực đoan thực hiện các vụ tiến công qua biên giới nhằm vào binh sĩ Mỹ và Áp-ga-ni-xtan. Oa-sinh-tơn yêu cầu Pa-ki-xtan phải có cách tiếp cận khác đối với vấn đề khủng bố, nhấn mạnh sự xói mòn lòng tin với đồng minh khi nhiều nhóm khủng bố ẩn náu bên trong Pa-ki-xtan để lên kế hoạch và tiến hành các vụ tiến công nhằm vào binh sĩ và giới chức Mỹ, phá hoại nỗ lực hòa bình tại Áp-ga-ni-xtan. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng, quan hệ đối tác giữa Mỹ với quốc gia đồng minh ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này sẽ bị hủy hoại nếu điều này tiếp diễn. Trước mắt, Mỹ có thể cắt viện trợ an ninh trị giá hàng trăm triệu USD và xem xét bãi bỏ quy chế đồng minh ngoài NATO với Pa-ki-xtan nếu I-xla-ma-bát không hợp tác chặt chẽ hơn để ngăn chặn khủng bố biến đất nước này thành nơi trú ẩn an toàn. Mỹ cảnh báo Pa-ki-xtan phải chịu hậu quả nếu không cùng Oa-sinh-tơn giúp chính quyền Ca-bun đẩy lui Ta-li-ban, buộc lực lượng nổi dậy này tham gia giải pháp chính trị tại Áp-ga-ni-xtan.

Pa-ki-xtan lập tức bày tỏ thất vọng trước phát biểu nêu trên của Tổng thống Mỹ, đồng thời bác bỏ cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố. Chính quyền I-xla-ma-bát nhấn mạnh, không có quốc gia nào trên thế giới phải chịu nhiều tổn thất do khủng bố như nước này. Trong suốt 16 năm qua, Pa-ki-xtan đã đẩy lui chủ nghĩa khủng bố, bảo vệ an toàn lãnh thổ và tham gia đầy đủ vào nỗ lực chống khủng bố toàn cầu. Trong cuộc chiến đó, Pa-ki-xtan đã chịu nhiều tổn thất, với 62 nghìn người chết và bị thương và thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 120 tỷ USD. Theo Bộ trưởng Kh.A-xíp, cả Mỹ và Pa-ki-xtan đều chịu nhiều thiệt hại trong sứ mệnh chung chống khủng bố, do đó, điều mà nước này cần là được sự ghi nhận và tôn trọng của đồng minh, chứ không phải là những viện trợ về vật chất từ Oa-sinh-tơn. Để đáp trả những đe dọa từ phía Mỹ, Pa-ki-xtan tuyên bố xem xét lại quan hệ với Oa-sinh-tơn, không cho phép sử dụng lãnh thổ nước này để chống quốc gia khác, ngụ ý có thể cắt đứt tuyến đường độc đạo phục vụ công tác hậu cần của các lực lượng Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan. Năm 2011, Pa-ki-xtan đã từng cắt tuyến vận tải huyết mạch này của Mỹ khiến quan hệ giữa hai nước khi đó rất căng thẳng. Về chiến lược mới của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan cho rằng Oa-sinh-tơn cần tránh cách tiếp cận quân sự bởi vũ lực không phải là giải pháp, thậm chí cho rằng chiến lược này sẽ thất bại như những chiến lược thiếu hiệu quả trước đây. Thay vào đó, Mỹ cần hợp tác với các nước trong khu vực để đưa Ta-li-ban ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Pa-ki-xtan luôn ở trong tình trạng căng thẳng vì sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, mà đỉnh điểm là việc đặc vụ Mỹ “qua mặt” Pa-ki-xtan tiến hành chiến dịch bắt trùm khủng bố B.La-đen trên đất Pa-ki-xtan năm 2011. Từ đó đến nay, mặc dù hai bên đã có những bước đi để cải thiện quan hệ song phương, nhưng sự thiếu tin tưởng lẫn nhau vẫn ngự trị trong mối quan hệ này.

Chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Ngoại giao Pa-ki-xtan và sắp tới là các chuyến thăm tới I-xla-ma-bát của các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu Mỹ đều có chung sứ mệnh là làm rõ quan điểm của hai bên về các chính sách mới của hai nước. Mặc dù còn nhiều bất đồng, song hai bên đều mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ song phương, vì các lợi ích chiến lược của mỗi nước. Theo giới quan sát, để gỡ nút thắt cho mối quan hệ nhiều ràng buộc này, cả Mỹ và Pa-ki-xtan cần ưu tiên các biện pháp xây dựng lòng tin lẫn nhau. Khi đó, cuộc chiến chống khủng bố mà hai bên đang hợp tác tiến hành mới đạt hiệu quả tích cực hơn.

THẠCH VŨ