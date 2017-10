Những mẫu xe 'hot' như Kia Morning, Kia Cerato, Toyota Vios, Mitsubishi Pajero, Mazda 3, Mazda CX5,... đồng loạt giảm giá trong tháng 10 này.

Cơn bão giảm giá ô tô tại Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một loạt hãng xe tiếp tục công bố mức giá giảm cho các sản phẩm của mình trong tháng 10, trong đó có cả những mẫu xe đang bán tốt, dẫn đầu phân khúc.

Theo thông tin trên Zing.vn, đầu tiên là việc giảm giá của hãng xe Kia. Thương hiệu được phân phối bởi Trường Hải áp dụng mức giá mới với 3 dòng xe Morning, Sorento và Cerato kể từ tháng 10, với mức giảm từ 5 đến 26 triệu đồng tùy xe. Cụ thể, Kia Morning giảm 5 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, với giá khởi điểm 305 triệu đồng. Trong phân khúc hạng A, Kia Morning hiện có giá khởi điểm thấp nhất.

Cơn bão giảm giá ô tô tại Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Kia

Trong khi đó, mẫu sedan hạng C Kia Cerato cũng áp dụng giá bán mới, giảm 10 triệu so với trước đây. Giá trong tháng 10 của Cerato 1.6 MT, 1.6 AT, 2.0 AT lần lượt là 553 triệu, 613 triệu và 671 triệu đồng.

Cuối cùng, Sorento giảm giá đến 26 triệu đồng. Dòng xe này có 5 phiên bản khác nhau, mức giá hiện tại từ 798 đến 950 triệu đồng. Đáng chú ý, các dòng xe Morning và Cerato của Kia đều được ưa chuộng tại Việt Nam. Doanh số của 2 dòng xe này thường tốt hơn các đối thủ trong phân khúc.

Không chỉ các mẫu xe của Kia mà các mẫu xe của Mazda, Toyota, Ford đều được điều chỉnh giá giảm sâu hàng trăm triệu đồng.

Trong tháng 10 này, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) tiếp tục giảm giá hàng loạt mẫu xe Mazda tại do hãng phân phối tại Việt Nam. Những mẫu xe được điều chỉnh giá bán đợt này gồm: Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5.

Được giảm giá nhiều nhất trong đợt này là mẫu sedan hạng trung Mazda 6, với mức giảm từ 45-106 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Mẫu xe Mazda CX-5 2017 sau đợt “đại hạ giá” kỉ lục vào tháng 8 vẫn tiếp tục được áp dụng mức giảm từ 20-41 triệu đồng, cho cả 3 phiên bản.

Trong tháng 10, mẫu Mazda 3 cũng nhận được nhiều ưu đãi, với mức giảm cao nhất lên đến 39 triệu đồng. Mẫu xe Mazda2 bao gồm 2 phiên bản sedan và hatchback cũng được điều chỉnh giảm nhẹ so với giá cũ, với mức giảm 10 triệu đồng và 13 triệu đồng.

Doanh số trong tháng 9 giảm đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Zing.vn

Mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong tháng 10 này là mẫu SUV Mitsubishi Pajero, được giảm 214 triệu đồng, kéo theo giá bán lẻ tại đại lý từ 2,120 tỷ đồng xuống 1,906 tỷ đồng. Đây cũng chính là mẫu xe đắt nhất của Mitsubishi từng được ưa chuộng và cạnh tranh với Toyota Landcruiser nhưng nay đang rời vào cảnh ế ẩm.

Các mẫu xe của Toyota như Toyota Vios, Toyota Camry cũng được giảm giá sâu. Dòng xe Vios hiện có mức giảm khoảng 60 triệu đồng so với niêm yết. Corolla Altis mới cũng đang bán thấp hơn đề xuất từ 30 đến 35 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là điều hiếm khi xảy ra với các dòng xe của Toyota Việt Nam.

Trong tháng 10 này, Ford cũng giảm giá sâu cho mẫu xe Focus. Cụ thể, phiên bản Trend và Titanium đang được bán với giá thực tế thấp hơn giá niêm yết 125 - 160 triệu đồng.

Hòa Lê (T/h)

