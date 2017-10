Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông mắc vào vụi cây trên bờ sông Âm, xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa là thượng tá Cao Đăng Cương (SN 1972), Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương, một trong hai cán bộ chiến sĩ mất tích do lũ trước đó.

Sau 2 ngày lấy mẫu giám định ADN thi thể mắc trên lùm cây đoạn qua làng Chiềng, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, để xét nghiệm, ngày 18/10, cơ quan chức năng đã có kết quả. Theo đó người đàn ông tử vong chính là của thượng tá Cao Đăng Cường, Chính trị viên, Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương thuộc Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa.

Thi thể được phát hiện trong lùm cây sát bờ sông là thượng tá biên phòng.

Thượng tá Cường là một trong 2 sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn mất tích khi đi làm nhiệm vụ vào chiều tối 10/10. Hiện thi thể của Thượng tá Cường đã được đưa về TP Thanh Hóa hỏa táng.

Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 10/10, hai cán bộ thuộc đồn Biên phòng Yên Khương gồm, Thượng tá Cao Đăng Cường (SN 1972) và Đại úy Nguyễn Thành Chủng (1975), trong khi đi phối hợp với xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân địa phương phòng chống lũ lụt bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Sau 3 ngày tìm kiếm, chiều 13/10, lực lượng chức năng phát hiện quân phục, ví và một số bộ phận của chiếc ô tô mà các cán bộ biên phòng đi. Vị trí phát hiện cách khu vực hiện trường hơn 2 km về phía hạ du. Số đồ dùng cá nhân trên được xác định là của Thượng tá Cao Đăng Cường.

Đến sáng 16/10, lực lượng công an, dân quân xã Giao An trong lúc đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể nhận dạng giống một trong hai cán bộ chiến sĩ biên phòng bị mất tích. Tuy nhiên, do thi thể đã phân huỷ nhiều và trên người không còn quần áo nên không xác định rõ được danh tính.

Định Nguyễn