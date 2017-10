Trận đấu sớm nhất ở vòng bảng Champions League đêm nay đã diễn ra với thế trận vô cùng quyết liệt.

Do vấn đề về địa lí, trận đấu giữa Qarabag và Atletico Madrid được diễn ra sớm hơn so với các trận khác tại Champions League đêm nay. Điều này đã từng diễn ra trong cuộc đọ sức giữa Qarabag và AS Roma ở vòng trước.

Atletico Madrid thi đấu kém hiệu quả trong trận này.

Với đội hình vượt trội và quyết tâm cao độ, Atletico đã dồn lên tấn công ngay từ phút đầu tiên của trận đấu. Họ chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận nên càng muốn sớm có bàn thắng để tạo lợi thế trước đội chủ nhà, qua đó giành thêm 3 điểm để cạnh tranh vé đi tiếp với AS Roma.

Tuy nhiên, sự lì lợm của Qarabag đã khiến Atletico bất lực trong việc ghi bàn. Hàng công với Antoine Griezmann, Yannick Carrasco, Kevin Gameiro và Saul Niguez đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong hiệp một của trận đấu này.

Sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi khi Atletico là những người chủ động tấn công không biết mệt mỏi. Dù chưa có bàn thắng nhưng lợi thế đến với họ sau nửa giờ thi đấu tiếp theo.

Từ phút 59 đến 75, Dino Ndlovu nhận 2 thẻ vàng và chuyển hóa thành thẻ đỏ, bị đuổi khỏi sân. Altetico chơi với lợi thế hơn người trong 15 phút cuối trận và dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn nữa.

Dù chơi hơn người trong 15 phút cuối trận, Los Rojiblancos vẫn ngậm ngùi chia điểm.

Dù đã thay đổi những nhân tố trên hàng công như Angel Correa hay Fernando Torres, Altetico vẫn không thể hóa giải bài toán mang tên Qarabag. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Atletico có thêm một trận đấu đáng thất vọng còn Qarabag có lí do để ăn mừng khi họ đã tìm được điểm số đầu tiên tại đấu trường Champions League. Sau lượt đi, Atletico chỉ có 2 điểm và đứng trước nguy cơ bị loại nếu cứ tiếp tục thi đấu thế này trong lượt về.

Video trận đấu giữa Qarabag và Atletico

Tỷ số chung cuộc: Qarabag 0-0 Atletico Madrid

Đội hình ra sân:

Qarabag: Sehic; Medvedev, Huseynov, Sadiqov, Agolli; Almeida, Qarayev; Henrique, Michel, Madatov;Ndlovu

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Luis; Gaitan, Gabi, Saul, Carrasco; Gameiro, Griezmann

Hoàng Tâm