Vụ bê bối tình dục của Harvey Weinstein vừa lắng xuống thì đạo diễn kiêm nhà biên kịch James Toback, người từng được đề cử Oscar cho kịch bản phim 'Bugsy', lại bị 38 phụ nữ tố xâm hại tình dục.

James Toback trong lễ ra mắt phim mới của ông tại Liên hoan phim Venice lần thứ 74 hồi tháng 9. Ảnh: TNS.

Báo Mỹ The Los Angeles Times ngày 22/10 đưa tin, nhiều phụ nữ cáo buộc ông Toback tiếp cận họ trên đường phố ở New York và hứa hẹn giúp họ trở thành ngôi sao. Những cuộc gặp gỡ của ông thường kết thúc bằng đòi hỏi tình dục. Một số người nói rằng, ông ta còn thủ dâm trước mặt họ.

Trả lời phỏng vấn của The Los Angeles Times, vị đạo diễn, biên kịch 72 tuổi phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng, ông chưa bao giờ gặp những phụ nữ đó hoặc nếu có gặp thì chừng 5 phút và thường không gợi lại điều gì. Trong số người tố cáo có 31 người đã trả lời tờ Louise Post, trong đó có một nghệ sĩ guitar, ca sĩ của nhóm nhạc Veruca Salt và nữ diễn viên Terri Conn của phim “As The World Turn”. Nữ diễn viên Echo Danon nhớ lại sự việc xảy ra khi đang đóng bộ phim “Black and White” của Toback. Cô nói rằng, lúc đó, Toback đặt tay lên người cô và đòi được quan hệ tình dục. “Mọi người đều muốn làm việc, vì vậy họ đã phải chịu đựng. Đó cũng là lý do tại sao tôi phải chịu đựng. Bởi vì lúc đó tôi đang hy vọng có được một công việc khác”, Danon nói.

Đây được coi là những cú đòn tiếp theo vạch trần những bê bối tình dục của kinh đô điện ảnh Hollywood sau khi vụ việc của Harvey Weinstein bị phanh phui. Weinstein đã bị sa thải khỏi công ty do mình đồng sáng lập sau khi bị nhiều đồng nghiệp tại Hollywood tố cáo quấy rối, tấn công tình dục. Những người từng tố cáo Weinstein tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc mới phanh phui của Toback. Rose McGowan, người đã tố cáo Weinstein, cho rằng, Toback là kẻ cắp chết tiệt. Nữ diễn viên, đạo diễn Asia Argento bình luận trên Facebook: “Thật hãnh diện vì những người chị em của tôi đã đưa một con lợn khác ra ngoài ánh sáng”.

Mặc dù không nổi tiếng bằng Weinstein, nhưng Toback đã có một sự nghiệp thành công trong bốn thập kỷ ở Hollywood và được ca ngợi về tính độc đáo và vượt trội. Toback sinh ở New York, tốt nghiệp Đại học Harvard, là giáo sư về văn học sáng tạo và người nghiện cờ bạc. Toback đã sử dụng cuộc đời mình như một nguồn cảm hứng cho bộ phim đầu tay “The Gambler” ( Kẻ cờ bạc) ra mắt năm 1974 và do James Caan thủ vai chính. Bộ phim được Mark Walhberg và Brie Larson làm lại vào năm 2014. Ngoài ra, Toback còn viết một số kịch bản phim và đạo diễn một số bộ phim khá nổi tiếng, trong đó có phim tài liệu về cuộc đời của võ sỹ quyền Anh Mike Tyson. Ông cũng đã nhận được một đề cử Oscar cho kịch bản phim “Bugsy” do Barry Levinson làm đạo diễn và Warren Beatty thủ vai chính. Bộ phim mới đây nhất của Toback “Cuộc sống riêng tư của một người phụ nữ hiện đại” do Sienna Miller và Alec Baldwin thủ vai vừa ra mắt tại Liên hoan phim Venice hồi tháng 9.

Giống như trường hợp Weinstein, những cáo buộc Toback về xâm hại tình dục phụ nữ đã được biết đến hàng chục năm nay nhưng mọi việc đều nhanh chóng “chìm xuồng”, theo Spy - tạp chí từng có bài viết về những cáo buộc chống lại Toback. Ngày nay, với sự gia tăng của mạng xã hội, sau vụ Weinstein, thêm nhiều phụ nữ công bố những chuyện thâm cung bí sử đồi bại của Hollywood. Cách đây vài ngày, giám đốc điều hành của hãng Amazon Studios, Roy Price, từ chức sau những cáo buộc quấy rối tình dục của một người đàn ông.

Trước vụ việc của Toback, ngày 22/10, nhiều ngôi sao Hollywood lên mạng xã hội để bày tỏ thái độ của mình. Giám đốc Paul Feig của phim “Bridesmaids” viết: “Thật là một điều ô nhục. Một trong những công việc chính của một đạo diễn là tạo ra môi trường an toàn cho các diễn viên, nhưng Toback đã làm ngược lại”. Đạo diễn Scott Derrickson của phim “Doctor Strange”, tuyên bố: “Nếu có địa ngục, James Toback sẽ phải vào đó”.

Giám đốc Galaxy James Gunn đã gặp ít nhất 15 người từng hẹn hò với Toback và cảnh báo họ về ông này.

Lan Anh

Theo The Los Angeles Times