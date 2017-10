Trong cuộc họp báo hôm qua (15/10), ông Nguyễn Minh Mẫn-quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ (TTCP) khẳng định, Tổng TTCP yêu cầu kiểm điểm ông là trái luật. Về việc này, TTCP đã lên tiếng.

Ngày 16/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và tổng hợp - Người phát ngôn của TTCP tái khẳng định: TTCP đang thực hiện quy trình kiểm điểm đối với những phát ngôn không đúng chuẩn mực của ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ III, TTCP.

"Việc ông Mẫn tổ chức họp báo là việc cá nhân. Chúng tôi không thể can thiệp vào việc cá nhân của ông ấy", ông Lĩnh cho biết.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Minh Mẫn cho rằng, TTCP yêu cầu ông kiểm điểm là trái luật, nhưng "ông ấy không mời đại diện TTCP tham gia cuộc họp báo", ông Lĩnh nói.

Ông Lê Hồng Lĩnh cũng khẳng định, nếu ông Nguyễn Minh Mẫn không thực hiện kết luận của Tổng Thanh tra, TTCP sẽ có các bước tiếp theo để xử lý theo quy định. "Tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP sẽ nghiêm túc triển khai theo đúng kết luận đã ban hành", ông Lĩnh nói.

Trước đó, khoảng tháng 11/2016, trên mạng xã hội, Youtube xuất hiện một số đoạn video ghi lại hình ảnh và những phát ngôn được cho rằng ông Nguyễn Minh Mẫn xúc phạm phóng viên, nhà báo trong buổi công bố quyết định của Tổng TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia TPHCM trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.

Sau đó, Tổng TTCP đã chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với Cục An ninh mạng (A68 - Bộ Công an) và có văn bản gửi Bộ Công an và A68 để phối hợp, xử lý. Tổng TTCP có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng có văn bản gửi lãnh đạo TTCP. Sau đó, TTCP đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phúc đáp Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo cấp trên, Tổng TTCP đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra đối với ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ III, về việc các trang mạng xã hội và báo điện tử đăng tải thông tin trên.

Ngày 31/8/2017, Tổng TCP đã ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của công chức, trong đó xác định bản ghi âm nội dung của ông Mẫn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia TP HCM hồi tháng 9/2016 được đăng tải trên mạng xã hội là những phát ngôn của ông Mẫn.

Tổng TTCP xác định những phát ngôn này của ông Mẫn là thiếu chuẩn mực, khiến nhiều cơ quan báo chí phản ứng, dẫn đến những bài viết cho rằng, cán bộ thanh tra hướng dẫn đối tượng bị thanh tra bưng bít thông tin gây cản trở cho báo chí.

Khi nhận được kết luận kiểm điểm và yêu cầu phải xin lỗi báo chí của Tổng TTCP, ông Mẫn lập tức phản ứng khẳng định không xin lỗi báo chí vì không có bất cứ sai phạm gì và cho rằng kết luận nói trên của Tổng TTCP là trái pháp luật.

Tại buổi họp báo hôm qua (15/10), ông Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ “mình là một công dân lương thiện”. Ông Mẫn cho rằng: “Lần thứ nhất ngày 27/9/2016, trong bài phát biểu chỉ đạo của tôi, nhiều đối tượng đã ghi âm và đưa lên mạng nhưng không đầy đủ thông tin, thiếu thông tin. Tuy nhiên những thông tin này không đầy đủ, trọn vẹn, mà đã bị cắt xen một số nội dung rất quan trọng và cần thiết trong bài phát biểu.

Họ cắt xén ý kiến chỉ đạo của tôi với mục đích làm sai lệch méo mó nội dung, bản chất thật. Nhiều đối tượng cung cấp thông tin đưa cho các trang báo và mạng xã hội với mục đích đánh hội đồng tôi. Họ đã căn cứ vào đâu, cơ sở pháp lý nào, nội dung chưa được thẩm duyệt làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tôi.

Vào lần thứ 2, ngày 2/9/2017, họ lại tiếp tục cấu kết với nhau cung cấp và phát tán cho các thông tin đại chúng để hạ nhục, lăng mạ tôi. Họ đã chèn ép bằng mọi hình thức khác nhau.Tôi có phải là người nhũng nhiễu thông tin, hay chính họ đã nói xấu tôi đã xúc phạm, mạt sát báo chí, những việc làm của họ để làm nhũng nhiễu vi phạm pháp luật, họ dựa vào những thông tin chưa được kiểm chứng mà đã dám truyền tải thông tin gây tác hại uy tín, danh dự người khác".

Cuối cùng, ông Mẫn khẳng định: "Tôi sống và làm theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật. Tôi làm đúng pháp luật, tôi không phải xin lỗi bất kỳ ai”.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Mẫn cho rằng việc Tổng TTCP yêu cầu kiểm điểm ông là "trái pháp luật”.

Về vấn đề này, ông Lê Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Thời gian qua TTCP xử lý việc phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn là đúng quy định của pháp luật. Nếu như ông Mẫn phát biểu với phóng viên khẳng định “không xin lỗi” thì đây là phát biểu cá nhân ông Mẫn, nhưng theo quy định thì mọi cán bộ, công chức đều phải chấp hành kiểm điểm nghiêm túc kết luận của cấp trên.

Việc ông Mẫn không thực hiện kết luận của Tổng Thanh tra, TTCP sẽ có các bước tiếp theo để xử lý theo quy định. Tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP sẽ nghiêm túc triển khai theo đúng kết luận đã ban hành.

Theo Lĩnh, thời gian qua, Tổng TTCP thường xuyên chỉ đạo, quán triệt, nhắc nhở công chức cơ quan TTCP phải tuân thủ nghiêm túc qui định tại Quy chế phát ngôn của Thanh tra Chính phủ tại Quyết định số 1358/QĐ-TTCP ngày 20/6/2013 của Tổng TTCP.

