Anh Vinh đi từ nhà mình sang nhà vợ sắp cưới, sau đó thì không ai còn liên lạc được nữa.

Trong ngày 12- 10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn Vinh (29 tuổi, trú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bị lũ cuốn mất tích.

Đêm 9-10, anh Vinh đi từ nhà mình sang nhà vợ sắp cưới ở xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu). Tuy nhiên, sau đó vợ sắp cưới chờ mãi không thấy anh đến, điện thoại anh Vinh cũng "không liên lạc được".

Nghi có chuyện chẳng lành, hai gia đình đã đi tìm kiếm anh Vinh suốt ba ngày qua. Sáng 12- 10, thi thể anh Hồng được người dân phát hiện ở ao cá thuộc xã Quỳnh Hồng.

Cơ quan chức năng cho rằng có thể do thời tiết mưa to gây ngập đường, anh Vinh đi xe máy và không may bị nước lũ cuốn trôi xuống ao và tử vong.

Cũng tại Nghệ An gần trưa 12- 10, hàng trăm người gồm lực lượng công an, dân quân, người dân đã tìm thấy thi thể anh Cường (quê huyện Diễn Châu). Anh Cường trước đó đi bán thịt heo ở xã Tam Thái (huyện Tương Dương, Nghệ An) rồi bị lũ cuốn mất tích.

Căng dây qua con suối tìm thi thể anh Cường và chiếc xe máy bị mất tích.

Ông Nguyễn Trọng Tân, nguyên chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết vợ chồng anh Cường từ huyện Diễn Châu lên dựng lán bán thịt heo ở xã Tam Thái nhiều năm nay. Từ chiều tối thứ 3 (tức 10- 10) anh Cường đi xe máy bán thịt heo rồi không trở về.

Lãnh đạo xã Tam Thái nhận được tin báo anh Cường đi lâu bất thường nên đã tổ chức lực lượng tìm kiếm anh. Mọi người xác định có thể ki đi qua cầu tràn bản Xoóng Con (xã Tam Thái) thì bị lũ cuốn cả xe máy lẫn người.

Tăng cường lực lượng dọc bên con suối quan sát, tìm kiếm, vớt thi thể anh Cường. Ảnh: Tam Thái.

Do nước con suối chảy xiết, đục ngầu nên lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phải căng, neo dây tìm kiếm anh Cường. Thi thể anh Cường được tìm thấy cách hạ nguồn cầu tràn bản Xoóng Con chừng 200 m.

Chiều 12- 10, thêm một học sinh ở Nghệ An bị nước cuốn tử vong, nâng tổng số nạn nhhân ở Nghệ An do mưa lũ là 9 người chết, một trẻ em 4 tuổi mất tích.

