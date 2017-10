Thấy cô gái đeo túi xách đang đi bộ trên đường, Nguyễn Thành Trung đã đi xe SH áp sát, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở để cướp giật tài sản.

Ngày 19/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung tại trụ sở công an.

Theo cơ quan điều tra, trưa 16/10, Trung điều khiển xe máy Honda SH màu đen không biển số đi cướp giật tài sản. Trên đường di chuyển qua ngã ba Kim Mã - Vạn Bảo, thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình đối tượng này phát hiện chị Dung (ở quận Đống Đa, Hà Nội) đang đi bộ cùng bạn và đeo chiếc túi xách (bên trong có chiếc ví da, 200 nghìn đồng tiền mặt và một số giấy tờ khác) trên vai.

Thấy vậy, Trung lập tức điều khiển xe máy áp sát, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở đã giật chiếc túi xách của chị Dung rồi bỏ chạy về hướng phố Vạn Phúc. Thấy chị Dung bị cướp, anh Hùng (ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) liền hô hoán cướp và cùng người dân đuổi theo chặn bắt đối tượng.

Trung bỏ chạy được vài trăm mét ra đến phố Đội Cấn (quận Ba Đình) thì bị anh Hùng và người dân bắt giữ bàn giao cho Công an phường Ngọc Khánh. Tại cơ quan công an, Trung đã khai nhận hành vi cướp giật. Công an phường Ngọc Khánh đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Trung cho Công an quận tiếp tục điều tra, xử lý.

* Tên bị hại đã được thay đổi

Định Nguyễn