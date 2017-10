'Từ hôm nay' (Feel Like Ooh), MV của Chi Pu (ảnh) đang gây chú ý vì gây nhiều tranh cãi. Có người thẳng tay xếp 'Từ hôm nay' là một dạng thảm họa trong âm nhạc. Song cũng có người bênh: Chưa hay chứ không hẳn là thảm họa. Có người khen: Hay đấy chứ! Một số người lấy số lượt không thích (dislike) vượt trội so với lượt thích (like) ca khúc này trên youtube, để chê bai Chi Pu.

Tuy nhiên, mọi ồn ào đều dẫn thắng lợi cho Chi Pu. “Từ hôm nay” sau hai ngày đã lôi kéo 1,5 triệu lượt xem. Thôi thì cũng là đền bù, khi có thông tin người đẹp đã chi tới 1 tỷ đồng để mua trang phục đầu tư cho MV đầu tay này. Ai chê “Từ hôm nay” là thảm họa hẳn sẽ bàng hoàng khi nghe thông tin: “Từ hôm nay” (Feel Like Ooh) là single mở màn cho dự án “Dream Show” của Chi Pu trong năm nay. Nghĩa là, ai đó sẽ phải chấp nhận diễn viên, hotgirl Chi Pu từ giờ sẽ thành ca sỹ. Liệu cô ấy có thành công không? Thì bước đầu đã thành công trong ồn ào tranh luận đó thôi. Ít nhất cô cũng đạt được tiêu chí: Giúp người xem đã mắt. Có khán giả thừa nhận: Vì cô ấy đẹp nên dẫn họ tới “Từ hôm nay”. Cách gây nghiện của Sơn Tùng M-TP với một số người, cũng bắt đầu từ sự phê phán, chê bai của dư luận. Ở Chi Pu cũng đang xảy ra trường hợp giống Sơn Tùng. Một khán giả viết: “Bài hát cũng bình thường, giọng Chi Pu không có gì xuất sắc. MV và nhạc thì mang tính chất thị trường pha chút Hàn, nói chung không thích lắm. Xem lần hai chỉ vì thấy người ta bàn tán và chê nhiều quá… Kể từ đó bắt đầu bị ghiền, giờ thì thuộc hết giai điệu của bài”. Không ít người hâm mộ Chi Pu nghe “Từ hôm nay” của người đẹp lại nhớ đến “Em của ngày hôm qua” của Sơn Tùng M-TP. Họ cho rằng: “Em của ngày hôm qua” đã đạt 100 triệu view thì “Từ hôm nay” cũng có quyền hi vọng (bởi tên bài hát đều lấy thời gian làm mốc chăng?!). Su Su