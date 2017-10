Từng bị chỉ trích vì chiếc váy hở 90% cơ thể nhưng Oh In Hye ngày càng đổi khác.

Oh In Hye được nhắc tới nhiều nhất mỗi khi công chúng nhớ tới thảm đỏ lịch sử LHP Quốc tế Busan. Năm 2011, cô gây sốc với bộ cánh "mặc như không". Oh In Hye bị chỉ trích vì cố tình gây chú ý bằng việc hở da thịt. Cô không phủ nhận việc muốn được chú ý nhưng không ngờ bộ váy lại khiến dư luận không hài lòng tới vậy. Từ sau lần xuất hiện này, Oh In Hye từ một nghệ sĩ vô danh trở thành cái tên được nhắc tới trên các mặt báo, không chỉ riêng ở Hàn Quốc. Dẫu vậy tiếng xấu của một "thảm họa Busan" vẫn bám theo cô sau 6 năm.

Phải mất 2 năm kể từ scandal, Oh In Hye mới dần lấy lại được sự đồng cảm từ công chúng. Cô nhận lời chụp hình cho tạp chí Maxim, thực hiện bộ ảnh gợi cảm. Đây cũng là bộ ảnh bikini đầu tiên trong sự nghiệp của Oh In Hye.

Sau scandal, nữ diễn viên ngày nào bị gắn với mác "ngôi sao phim 19+" dần lấy lại niềm tin ở người hâm mộ nước nhà. Cô được khen có gương mặt sáng và lợi thế về hình thể. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh vòng một của cô tự nhiên, không "dao kéo".

Oh In Hye cũng chăm sóc cơ thể đặc biệt để cải thiện số đo vòng một. Đây chính là lý do tạp chí Maxim quyết định chọn lựa cô.

Những lời mời chụp hình tạp chí hay cho thương hiệu ngày một nhiều hơn giúp Oh In Hye không còn đóng khung trong biệt danh "thảm họa Busan" ngày nào.

Trong sự nghiệp điện ảnh, cô nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim, cả chính lẫn phụ. Năm 2013 cô tham gia 3 bộ phim điện ảnh. Năm 2014 Oh In Hye tiếp tục được mời đóng một trong hai vai nữ chính của phim The Plan.

Nữ diễn viên chăm chỉ chia sẻ hình ảnh đời thường với những chuyến nghỉ dưỡng thông qua trang cá nhân.

Trên thảm đỏ LHP Viễn tưởng Quốc tế Bucheon (LHP BiFan) năm nay, Oh In Hye cũng được nhận xét diện trang phục xuất sắc.

Gần đây trong tháng 9, cô xuất hiện tại buổi chiếu ra mắt phim điện ảnh Kẻ sát nhân. Khi đó, Oh In Hye giản dị với áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jeans.

An An