Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn, trong khi cơn bão số 11 có nguy cơ đổ bộ vào vùng duyên hải Bắc Bộ, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình, BCH Quân sự tỉnh cùng các ban, ngành đã xuống đồng gặt lúa giúp dân.

Như các tỉnh thành Bắc Bộ và miền Trung, những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến tỉnh Thái Bình chìm trong biển nước. Tại các địa phương trong tỉnh, hàng nghìn ha lúa và cây hoa màu vụ hè thu chưa kịp thu hoạch bị gẫy đổ hoặc ngập sâu trong nước có nguy cơ mất trắng.

Hàng nghìn ha lúa ở Thái Bình đã bị ngập úng do mưa lớn kéo dài.

Trước tình hình trên, để giảm thiệt hại cho bà con nông dân, ngày 14/10, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Thái Bình, BCH Quân sự tỉnh hành quân về các địa phương trong tỉnh gặt lúa giúp dân.

Cùng với đó, hội Chữ Thập Đỏ TP.Thái Bình và nhóm Thiện nguyện Thái Bình cũng đã về xã Vũ Đông gặt lúa giúp bà con, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", trước khi cơn bão số 11 vào đất liền nước ta..

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, hàng trăm ha lúa của người dân huyện Thái Thụy cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Thái Bình bị ngập lụt. Tại xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an cũng miệt mài giúp dân gặt lúa. Dự kiến, các cán bộ chiến sĩ sẽ ở lại xã Thái Hồng 5 ngày giúp dân gặt lúa.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, với tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an nhân dân, cán bộ đoàn viên đã khẩn trương bắt tay ngay vào việc gặt, thu gom, vận chuyển lúa. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm bền chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân.

Một số hình ảnh chiến sĩ công an, quân đội cùng các ban ngành giúp bà con nông dân gặt lúa:

Công an lội nước giúp dân gặt lúa.

Chiến sĩ Quân đội đằm mình dưới nước.

Hội Chữ Thập Đỏ gặt lúa giúp dân.