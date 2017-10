Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình dưới ruộng giúp dân gặt lúa khi hàng trăm ha lúa bị ngập sâu trong nước.

2 chiến sĩ thuộc Phòng PC45 (Công an Thái Bình) ngâm mình dưới mương nước vận chuyển lúa giúp dân.

Ngày 14/10, PV Báo Giao thông có mặt tại xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ghi nhận hình ảnh gần 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thái Bình miệt mài gặt lúa giúp dân.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, hàng trăm ha lúa của người dân huyện Thái Thụy cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Thái Bình bị ngập lụt. Với đặc thù là vùng trũng của huyện Thái Thụy, các cánh đồng xã Thái Hồng bị thiệt hại nặng nề.

Tới ngày 14/10, dù mưa đã dứt từ 2 ngày trước nhưng gần 100 ha lúa của người dân xã Thái Hồng vẫn ngập sâu trong nước. Công an tỉnh Thái Bình đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện Thái Thụy tới gặt lúa giúp dân từ ngày 13/10, dự kiến sẽ ở lại xã Thái Hồng 5 ngày giúp dân gặt lúa.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, trước những thiệt hại do mưa lớn gây ra trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thái Bình, hơn một nghìn đoàn viên thanh niên Công an các đơn vị, địa phương đã xuống đồng giúp người dân gặt lúa khắc phục hậu quả mưa lũ.

Từ ngày 13/10, Công an tỉnh Thái Bình đã huy động hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên ở tất cả các đơn vị, địa phương xuống các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh cùng với bà con tập trung thu hoạch lúa mùa. Ưu tiên các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, bằng mọi biện pháp khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Theo Công an tỉnh Thái Bình: “Với tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an nhân dân, cán bộ đoàn viên đã khẩn trương bắt tay ngay vào việc gặt, thu gom, vận chuyển lúa. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm bền chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân”.

Báo Giao thông ghi lại một số hình đẹp về lực lượng công an ngâm mình dưới nước giúp dân gặt lúa.

Các chiến sĩ thuộc các lực lượng giúp dân gặt lúa

Ngâm mình dưới ruộng chuyển lúa giúp dân

Trận mưa lụt lịch sử khiến hàng chục ha lúa xã Thái Hồng ngập sâu trong nước

Lúa gặt phải được chuyển lên bờ bằng chậu

Gồng mình đẩy những xe lúa ngâm nước lên bờ

Cán bộ, chiến sĩ công an bì bõm lội ruộng gặt lúa giúp dân

