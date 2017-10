Để có tiền tiêu xài cá nhân, Minh đã nghĩ ra cách dùng kim tiêm hút máu của mình và dọa máu bị 'nhiễm' HIV để cướp tài sản của người đi đường.

Thông tin từ Công an thành phố Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Sỹ Minh (SN 1992), Trú xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Đối tượng Minh sử dụng kim tiêm dính máu để uy hiếp nạn nhân, cướp tài sản (ảnh minh họa)

Theo tài liệu điều tra, vào 10h ngày 21/09, tại đường nội đồng sau trường học Vũ Phúc, Minh dùng bơm kim tiêm, cướp của chị Bùi Thị C. (ngụ tổ 40, P. kỳ Bá, TP. Thái Bình) một chiếc điện thoại IPhone 4s.

Đến khoảng 10h40’ ngày 22/09, đối tượng Minh tiếp tục dùng kim tiêm dính máu cướp 300.000 đồng của chị P.T.V.A. (SN 1985), trú tại thôn Tân Minh, xã Song An, huyện Vũ Thư tại đường liên thôn xã Vũ Phúc.

Đến ngày 11h15’ ngày 23/09, tại tuyến đường nội đồng thuộc thôn Bắc Sơn, xã Vũ Phúc, huyện Vũ Thư, Minh phát hiện chị M.Th.C. (SN 1991) đi một mình, đối tượng Minh lại dùng kim tiêm dính máu đe dọa có nhiễm HIV và cướp của chị C. số tiền 11.000 đồng và một điện thoại Sony Z3.

Sau khi nhận được tin báo của các bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình tiến hành điều tra vụ việc, chỉ trong vòng chưa đầy 48h, đối tượng Minh đã bị bắt.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ cướp với cùng thủ đoạn dùng kim tiêm dính máu trên địa bàn xã Vũ Phúc và một số xã của huyện Vũ Thư.

Theo Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình, cho biết, thủ đoạn của đối tượng Minh tuy không mới, nhưng đầy là lần đầu trên địa bàn thành phố Thái Bình có việc đối tượng dùng kim tiêm để khống chế người bị hại cướp tài sản.

Được biết, đối tượng Minh đã từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản và bị tuyên 6 tháng tù treo.

Đức Văn