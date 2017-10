Kết quả trả về từ bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này cho thấy cả ba vị trí dẫn đầu đều không có sự thay đổi so với tuần trước.

Cardi B giữ vững ngôi vương. Ảnh: Complex.

Sau khi đánh bại Look What You Made Me Do để leo lên ngôi vị quán quân, ca khúc Bodak Yellow của nữ rapper Cardi B tiếp tục có tuần thứ hai dẫn đầu Billboard Hot 100. Xếp thứ nhì cũng là ca khúc của tên tuổi mới - Post Malone với ca khúc Rockstar.

Như vậy, cơ hội để Taylor Swift giành lại ngôi vị vốn thuộc về cô vẫn chưa xảy ra. Với 65.000 lượt tải (tăng 12%, sau khi đã giảm giá chỉ còn 69 cent trên iTunes), 26.4 triệu lượt nghe và 84 triệu lượt phát trên raudio, Look What You Made Me Do yên vị ở hạng thứ ba.

Trong khi đó, số liệu lần lượt của Bodak Yellow là 47.9 triệu lượt nghe, 55.000 lượt tải về và 69.9 triệu lượt phát trên radio. Sự nghiệp của Cardi B đang gặp thời hơn bao giờ hết bởi cô đang là nữ rapper thứ hai trong lịch sử có ca khúc solo đạt quán quân Billboard Hot 100.

Cùng với việc đánh bại được siêu sao đang trên đỉnh cao như Taylor Swift, giới truyền thông tỏ ra khá hào hứng với ngôi sao trẻ này. Cô được ví như Kim Kardashian trong âm nhạc khi biết tận dụng những chi tiết đời thường làm chất liệu trong các sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, phải chăng vì quá chú tâm vào màn cạnh tranh giữa Taylor Swift và Cardi B, khán giả có lẽ quên mất một ca khúc khác cũng xứng đáng được ca ngợi và có màn lội ngược dòng nhanh như vũ bão, đó chính là Rockstar.

Demi Lovato ngày càng trưởng thành.

Bản hit tương lai của Post Malone và 21 Savage đạt 42.7 triệu lượt nghe, 43.000 lượt tải và 17 triệu lượt phát tại radio. Trên thực tế, Rockstar mới là chướng ngại vật lớn nhất khiến Look What You Made Do bị rớt xuống hai bậc, thay vì sẽ yên vị ở hạng thứ hai.

Có một điểm đặc biệt của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này chính là từ vị trí đầu tiên đến thứ sáu đều không có sự xê dịch. Đến vị trí thứ 7, ca khúc Feet It Still của Portugal. The Man thăng hạng thêm ba bậc, đẩy Believer của Imagine Dragons xuống một bậc.

Ngoài ra, ngôi sao Disney một thời Demi Lovato cũng gây bất ngờ khi trở lại top 10 sau bốn năm kể từ Heart Attact, với ca khúc Sorry Not Sorry. Nữ ca sĩ vừa cho ra mắt album phòng thu thứ sau Tell Me You Love Me vào ngày 29/9.

Top 10 Billboard Hot 100

1. Bodak Yellow - Cardi B

2. Rockstar - Post Malone feat. 21 Savage

3. Look What You Made Me Do - Taylor Swift

4. 1-800-273-8255 - Logic feat. Alessia Cara, Khalid

5. Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber

6. Unforgettable - French Montana feat. Swae Lee

7. Feel It Still - Portugal. The Man

8. Believer - Imagine Dragons

9. Rake It Up - Yo Gotti feat. Nicki Minaj

10. Sorry Not Sorry - Demi Lovato

Duy Vũ