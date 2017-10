Đang học lớp 11, nhưng chỉ còn ít ngày nữa là nữ sinh Nguyễn Thị Q (SN 1999, trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) sinh con. Nhìn xuống cái bụng đang sắp đến ngày sinh nở, cháu Q nghẹn ngào: “Cháu chưa sẵn sàng làm mẹ, cháu vẫn muốn đi học nhưng mỗi lần đến trường, các bạn lại bàn tán, cháu xấu hổ nên đành phải ở nhà”.

Cháu Q đành phải nghỉ học để chờ ngày sinh con. Ảnh: N.Mạnh

“Cháu vẫn muốn đi học…”

Câu chuyện cháu Q bị người hàng xóm xâm hại đến mang thai khiến nhiều người dân địa phương bàn tán xôn xao. Đau lòng hơn, nghi can gây ra vụ việc đồi bại ấy lại phủ nhận trách nhiệm và thách thức khiến cho nỗi đau của gia đình nạn nhân càng thêm chồng chất. Hiện tại, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là Q sinh con nên nữ sinh này đành phải bỏ dở việc học hành. Trước hành vi của người hàng xóm, bà Hà Thị H (mẹ cháu Q) đã gửi đơn lên cơ quan công an để trình báo nhưng nhiều tháng qua vụ việc vẫn chưa được xử lý.

Dáng người nhỏ nhắn, cái bụng chửa vượt mặt khiến cháu Q đi lại khó khăn. Trong suốt buổi nói chuyện, cháu chỉ cúi mặt xuống đất, lí nhí vài câu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Cháu Q nghẹn ngào: “Cháu chưa sẵn sàng làm mẹ, cháu vẫn muốn đi học nhưng mỗi lần đến trường, các bạn lại bàn tán, cháu xấu hổ lắm. Hơn nữa cũng sắp đến ngày sinh nở nên cháu đành phải ở nhà, có lẽ sang năm cháu tiếp tục học lại lớp 11 để có điều kiện thi lên đại học”.

Được sự động viên của mẹ, cháu Q ngập ngừng kể, vào một buổi sáng, cháu đang ngủ ở nhà một mình thì bất ngờ tỉnh giấc vì một vật nặng đè lên người. Cháu mở mắt thì thấy T (hàng xóm) đang nằm đè lên người mình. Q nói mình có kêu cứu nhưng căn nhà cô quạnh giữa cánh đồng đã khiến những lời kêu cứu của cháu Q trở nên vô vọng. “Cháu xấu hổ, tủi nhục, lại sợ bố mẹ mắng nên không dám nói với ai”, cháu Q chia sẻ.

Theo lời Q, khoảng hai tuần sau, cháu đang giặt quần áo trong nhà tắm thì T lẻn vào, chốt cửa phòng tắm rồi khống chế cháu để thực hiện hành vi đồi bại. “Thấy cháu là hét, T dùng tay bịt miệng, khống chế rồi quan hệ với cháu. Sau lần đó, thỉnh thoảng T tìm cách tiếp cận để giở trò với cháu nhưng không thực hiện được. Có lần cháu đang nằm xem ti vi, T vào đòi thực hiện hành vi giao cấu nhưng may có em cháu ở nhà nên anh ấy đành bỏ ra ngoài. Một lần khác, thấy cháu đi một mình ngoài đường T đã cố tình chặn lại, cháu phải chạy vòng quanh cái ao mới về được”, cháu Q kể.

Nghe con gái kể, bà H trầm ngâm khi nhớ lại những tháng qua cả gia đình phải sống trong sự đàm tiếu của bao nhiêu người. Người hiểu thì thông cảm, người không hiểu thì lại cho rằng gia đình bắt vạ cho người thân để “thoát tội” cho con gái. Theo lời kể của bà H, tháng 7/2017, thấy con gái đi lại khó khăn, lại hay ốm vặt nên gia đình đưa cháu Q đến bệnh viện để khám thì các bác sĩ kết luận đã có thai hơn 5 tháng tuổi. Đưa con về nhà, bà H gặng hỏi thì được con gái cho biết “tác giả” gây ra là T. Thời điểm ấy, cháu cũng cho bố mẹ biết là đã hai lần bị T thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt

Nghe con gái kể lại, ông V (bố cháu Q) gọi T sang để đối chất thì đối tượng này thừa nhận đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. “T xin lỗi gia đình, xin lỗi cháu Q và hứa sẽ có trách nhiệm chu cấp cho đứa trẻ cũng như tất cả chi phí thăm khám, sinh nở của cháu. Nhưng sau đó lại lật lọng, phủi trách nhiệm khiến gia đình tôi vô cùng bức xúc. Cũng vì thái độ lật lọng của T nên ngày 6/7/2017, gia đình tôi đã làm đơn trình báo gửi Công an xã Quảng Bị”, ông V nói.

Ông V cho biết thêm, T có họ hàng, lại là hàng xóm nên giữa hai nhà khá thân thiết, đối tượng vẫn thường hay sang nhà ông chơi.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi lập gia đình với bà H, ông V đã từng có một đời vợ. Sau đó, ông V lưu lạc lên Hòa Bình làm ăn. Tại đây, ông tình cờ gặp bà H (thời điểm này bà H cũng mới sinh cháu Q). Cảm thương hoàn cảnh của hai mẹ con côi cút nên ông V đã kết hôn với bà H rồi đón hai mẹ con về huyện Chương Mỹ sinh sống. Mặc dù là con riêng của vợ nhưng ông V rất yêu thương cháu Q và đi làm lại giấy khai sinh để cháu bé mang họ của ông.

Ông Vũ Đức Mạnh - Chủ tịch UBND xã Quảng Bị cho biết, đây là một sự việc đáng tiếc gây xôn xao dư luận địa phương. Sau khi nhận được trình báo của gia đình ông V, Công an xã Quảng Bị đã triệu tập T lên làm việc, đối tượng này cũng đã thừa nhận có hành vi giao cấu với cháu Q hai lần. Sự việc sau đó đã được báo cáo và bàn giao cho Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cũng theo ông Mạnh, gia cảnh của T khá khó khăn, vợ đối tượng này thuộc diện được hưởng trợ cấp cho người bị tâm thần. “Hiện cơ quan công an đang chờ cháu Q sinh xong thì xét nghiệm ADN xem T có phải là bố cháu bé hay không rồi sau đó có hướng xử lý tiếp”, ông Mạnh cho biết.

Ông V (bố cháu Q) cho biết: “Tôi không ngờ T lại làm điều bậy bạ với đứa bằng tuổi con của mình. Sau khi sự việc xảy ra, cả làng ai cũng biết chuyện khiến gia đình tôi vừa thương con, vừa xấu hổ. Mặc dù học giỏi nhưng cháu Q đành phải bỏ học vì cái thai quá lớn, sắp đến ngày sinh nở”.

Ngọc Mạnh