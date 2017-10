Sau chầu nhậu, các đối tượng bàn bạc với nhau đi cướp tài sản. Cả nhóm đi tìm hung khí rồi chặn xe của người dân cướp tài sản mang đi bán.

Ngày 22/10, đại diện Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Thái Thanh Vũ (SN 1990, quê tỉnh An Giang), Trần Chí Hậu (SN 2000, quê tỉnh Kiên Giang) và Lý Noul (SN 2000, quê tỉnh Sóc Trăng) về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng Vũ, Hậu và Lý Noul bị bắt giữ.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 1h ngày 30/9, ba đối tượng ngồi nhậu bên lề đường NE5, thuộc khu phố 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Khi đã ngấm men, các đối tượng bàn bạc với nhau đi cướp tài sản.

Chiếc xe tang vật được công an thu về.

Cả ba bẻ cây, gậy gỗ rồi nấp trong bụi cây bên lề đường chờ người đi qua để chặn đánh. Khoảng 3h cùng ngày, anh Bùi Thanh H. (ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn đi qua khu vực phường Thới Hòa. Tại đây, nhóm anh H. bị nhóm Vũ lao đến đánh tới tấp rồi cướp xe mang qua huyện Củ Chi, TP.HCM bán với giá 4 triệu đồng.

Sau đó, các đối tượng chia nhau tiêu xài, đóng tiền trọ và bỏ trốn về quê. Sau một thời gian điều tra, Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ 3 đối tượng.