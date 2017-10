Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra việc tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT Biên Hòa, nếu đủ yếu tố vi phạm sẽ khởi tố vụ việc.

Liên quan đến việc tài xế dùng tiền lẻ qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hoà trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), chiều 10/10, UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư đã tổ chức họp bàn về tình hình phức tạp tại trạm thu phí này trong những ngày vừa qua.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp, ông Trần Văn Vĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, về việc quốc lộ 1 bị tê liệt nhiều giờ liền trong ngày 5/10 do các tài xế rủ nhau dùng tiền lẻ mua vé, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra và nếu đủ yếu tố vi phạm sẽ khởi tố vụ việc.

"Về vấn đề nhiều tài xế rủ nhau dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm BOT Biên Hoà và cố tình dừng xe làm mất thời gian, chúng tôi đã giao cho các cơ quan tư pháp của tỉnh tiếp tục làm việc, xử lý các đối tượng vi phạm.

Sau khi xem xét, tùy vào mức độ sẽ có hướng xử lý, đồng thời chúng tôi sẽ giao cho cơ quan chức năng điều tra, nếu đủ yếu tố vi phạm sẽ khởi tố vụ việc", ông Trần Văn Vĩnh thông tin.

Các tài xế đồng loạt dùng tiền lẻ mệnh giá 200 - 500 đồng mua vé để phản đối việc đặt trạm thu phí tuyến tránh Biên Hoà sai vị trí.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào sáng 5/10, hàng loạt tài xế dàn hàng, từ từ tiến vào trạm thu phí Biên Hòa. Các tài xế đồng loạt dùng tiền lẻ mệnh giá 200 - 500 đồng mua vé khiến tình trạng kẹt xe diễn ra trong khoảng 30 phút.

Trước tình trạng trên, phía trạm BOT Biên Hòa đã miễn phí đối với những tài xế dùng tiền lẻ qua trạm. Đồng thời điều động thêm nhân viên, bảo vệ đến trạm và nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng CSGT huyện Trảng Bom để đảm bảo tình hình giao thông.

Đến khoảng 15h ngày 5/10, hàng loạt tài xế lại tiếp tục dàn hàng, tiến vào trạm thu phí Biên Hòa. Vì thế, phía trạm BOT Biên Hòa lại phải xả trạm thêm lần nữa, đồng thời điều động thêm người đến trạm cùng sự hỗ trợ của lực lượng CSGT huyện Trảng Bom, lập các chốt chặn trên quốc lộ 1 để điều tiết xe ô tô đi vào các tuyến đường tỉnh lộ 769, 797, đường cao tốc Dầu Giây - TP.HCM.

Tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT Biên Hoà gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Đáng nói, không những dùng tiền lẻ trả phí qua trạm, các tài xế còn dàn xe chặn trạm, mang 2 con cá tra lớn đến cúng trước trạm BOT Biên Hoà.

Đến ngày 6/10, Công an huyện Trảng Bom đã viết giấy, mời một số tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT Biên Hoà lên trụ sở làm việc.

Theo đó, có ít nhất 2 tài xế đã được công an viết giấy mời lên làm việc. Nội dung ghi trong giấy mời các tài xế nêu rõ “Làm việc về xe ô tô biển số… qua trạm thu phí Trảng Bom” do Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bom ký ngày 6/10.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải cho biết, lý do Công an huyện Trảng Bom viết giấy mời các tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Biên Hoà lên làm việc là vì liên quan đến sự cố quốc lộ 1 bị tê liệt nhiều giờ vào ngày 5/10.

Video: Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm BOT Biên Hoà

Theo tìm hiểu của PV VTC News, trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa được đưa vào hoạt động từ năm 2014. Vấn đề khiến người dân phản đối ở trạm BOT Biên Hoà là thu phí đường tránh nhưng lại đặt trạm trên quốc lộ 1, cách tuyến đường tránh khoảng 10 km. Việc thu phí vô lý này đã diễn ra hơn 3 năm nay khiến người dân bức xúc.

Theo Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận (chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh Biên Hoà), địa điểm đặt trạm đã được Bộ GTVT và các cơ quan chức năng đồng ý. Dự án được đơn vị này thực hiện gồm việc xây dựng đường tránh dài hơn 12 km và xây dựng, cải tạo nền, cải tạo mặt quốc lộ 1 với chiều dài 10 km, tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 10 năm.

An Nhiên