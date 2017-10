Một chiếc tàu chở theo 1.300 tấn than vừa bị chìm trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sau khi va chạm liên hoàn với tàu chở cát và tàu chở ngô.

Tàu chở than vẫn thường xuyên hoạt động theo luồng tuyến trên vịnh Hạ Long.

Theo đó, vào khoảng 02h ngày 21/10, Đồn BPCK cảng Hòn Gai nhận được thông tin có 01 phương tiện thủy BKS BN - 0945 chở 1.375 tấn than cám từ KM 6 đi Hải Phòng bị chìm tại khu vực Cửa Hẹp (Tọa độ: 20°53’42’’ B -106°59’1’’Đ) thuộc vùng biển TP Hạ Long. Tại thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 04 thuyền viên do anh Tạ Văn Vinh, SN: 1986; HKTT: Đồng Vân – Đồng Tân – Hiệp Hòa – Bắc Giang làm thuyền trưởng.

Thông tin ban đầu cho biết tàu BKS: TB – 1729 chở cát từ Hải Phòng đi Hạ Long trên tàu có 05 thuyền viên do anh Trần Văn Tỉnh, SN: 1991, HKTT: Gia Trung - Gia Viễn – Ninh Bình làm thuyền trưởng va chạm với tàu BKS HD – 2069 chở ngô đang hành trình từ Cửa Dứa đi Hải phòng trên tàu có 04 thuyền viên do anh Vũ Thế Viết, SN: 1967, HKTT: Tân Việt – Thanh Hà – Hải Dương làm thuyền trưởng. Hậu quả làm tàu HD – 2069 quay ngang và va chạm với tàu BN – 0945 dẫn đến tàu BN – 0945 bị chìm.

Rất may vụ chìm tàu không có thiệt hại về người. Tàu BN – 0945 bị chìm tàu và hàng chưa xác định được thiệt hại. Tàu TB – 1729 bị mõm phần mũi, tàu HD – 2069 không có thiệt hại gì lớn.

Ngay khi nhận được thông tin Đồn Biên phòng cử 01 xuồng, 05 cán bộ phối hợp với Hải đội 2 – BĐBP tỉnh Quảng Ninh, Phòng cảnh sát giao thông thủy công an tỉnh Quảng Ninh, đội tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh tới hiện trường tiến hành khắc phục hậu quả, lập biên bản vụ việc, tổ chức trục vớt. Hiện vụ việc do Phòng cảnh sát giao thông thủy công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì.

Hiện lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt tàu chìm để thông luồng tuyến.

Hoàng Dương