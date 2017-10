'La Belle Sauvage' - cuốn sách đầu tiên trong bộ 3 tác phẩm mới mang tên 'Book of Dust' - về thế giới giả tưởng của nhà văn nổi tiếng nước Anh Philip Pullman cuối cùng cũng đã được ra mắt độc giả.

(Nguồn: independent.co.uk)

Sau 17 năm chờ đợi, cuốn sách tiếp theo về thế giới giả tưởng của nhà văn nổi tiếng nước Anh Philip Pullman cuối cùng cũng đã được ra mắt độc giả.

"La Belle Sauvage" là cuốn sách đầu tiên trong bộ ba tác phẩm mới mang tên "Book of Dust" của Philip Pullman, với nội dung liên quan mật thiết đến serie truyện từng gây đình đám của ông gần 10 năm trước - "His Dark Materials."

"La Belle Sauvage" là câu chuyện về Lyra Belacqua - nhân vật nữ anh hùng trong bộ ba tập truyện "His Dark Materials" trước đó.

Bối cảnh của "La Belle Sauvage" diễn ra 10 năm trước các sự kiện từng được đề cập tới trong "Northern Lights" - cuốn sách đầu tiên trong bộ truyện "His Dark Materials" phát hành năm 1995.

Người hâm mộ sẽ một lần nữa được đắm chìm vào thế giới của các á thần, các mụ phù thủy và alethiometers - một thiết bị giống như la bàn được sử dụng để tìm ra lời giải đáp cho các hiện tượng bí ẩn.

Nhà văn 70 tuổi người Xứ Wales cho biết "Book of Dust" sẽ là câu chuyện về cuộc sống của Lyra, bắt đầu từ khi cô mới chào đời và 20 năm sau đó, khi cô đã được các tu sỹ ở Tu viện Godstow che chở khỏi người cha bạo ngược.

Bạn đồng hành của Lyra trong bộ truyện này sẽ là cậu bé Malcolm Polstead 11 tuổi - người đã từng xuất hiện chớp nhoáng trong "His Dark Materials," cùng á thần của cậu là Asta và con thuyền mang tên La Belle Sauvage.

Theo Pullman, ông chọn Lyra làm nhân vật trung tâm cho bộ truyện mới bởi lẽ "cô tuy không phải là một cô bé đặc biệt, nhưng rất dũng cảm, tò mò và ngang bướng; và đó là những yếu tố thú vị cần có ở một người dẫn chuyện."

Dự kiến ông cũng sẽ phát hành một audiobook bằng tiếng Anh cho "La Belle Sauvage."

Nhà văn Philip Pullman từng được tạp chí Time bình chọn là một trong 50 nhà văn Anh vĩ đại nhất từ sau năm 1945.

"His Dark Materials" bao gồm ba tập truyện: "Northern Lights" (1995), được đổi tên thành "The Golden Compass" (Chiếc la bàn Vàng) khi xuất bản tại Mỹ, "The Subtle Knife" (1997) và "The Amber Spyglass" (2000).

Tập đầu tiên "Northern Lights" đã giành được Huân chương Carnegie cho thể loại sách văn học thiếu nhi Anh năm 1995. Cuốn sách còn được chuyển thể thành phim ra mắt năm 2007.

Ngoài ra, Philip Pullman cũng đã xuất bản hai cuốn sách ngoại truyện của bộ sách là Lyra’s Oxford (2003) - lấy bối cảnh 2 năm sau khi sự kiện cuối cùng của "His Dark Marterials" và "Once upon a Time in the North" (2008).

"His Dark Materials" được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và đã bán được hơn 17,5 triệu bản trên toàn thế giới./.

