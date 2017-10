Hàng chục tay súng IS đã di chuyển từ thành phố miền Bắc Raqqa đến tỉnh Dier al-Zour ở miền Đông Syria, dưới sự bảo vệ của phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ bảo trợ.

Cảnh đổ nát sau các cuộc tấn công tại khu vực ngoại ô Deir Ezzor, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 14/10 đưa tin hàng chục tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã di chuyển từ thành phố miền Bắc Raqqa đến tỉnh Dier al-Zour ở miền Đông Syria, dưới sự bảo vệ của phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ bảo trợ.

Theo SANA, máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã bay trên bầu trời Raqqa, nơi được coi là thủ đô của IS, song không tiến hành bất kì vụ không kích nào trong suốt hai ngày qua.

SANA cho hay Mỹ và SDF đã đạt được một thỏa thuận với IS nhằm sơ tán các tay súng của nhóm này từ Raqqa đến Deir al-Zour, nơi quân đội chính phủ Syria đang giao tranh ác liệt với IS.

Thông báo của SANA khẳng định "thỏa thuận giữa Mỹ và IS không phải là lần đầu tiên" bởi từng được thực hiện ở thành phố Tabqa, Mansura và Karama ở vùng nông thôn Raqqa, ám chỉ Mỹ đang hỗ trợ IS tại Syria. SANA khẳng định thỏa thuận này đang làm dấy lên câu hỏi về mục tiêu của Mỹ và SDF.

Hãng thông tấn nhà nước Syria cũng cho biết Mỹ từng sơ tán hàng chục lãnh đạo IS khỏi Deir al-Zour trước khi quân đội chính phủ tiến vào khu vực này.

SANA cho hay thỏa thuận mới đạt được vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng Mỹ ở khu vực Tanf đã "nhắm mắt làm ngơ" trước việc 400 tay súng IS di chuyển qua khu vực họ đồn trú.

Trước đó cùng ngày, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay các tay súng nước ngoài của IS vẫn đang ở Raqqa, trong khi các tay súng người bản địa của nhóm này đã được sơ tán khỏi thành phố.

Năm 2014, IS đã tuyên bố Raqqa là thủ đô sau khi thành lập cái gọi Nhà nước Hồi giáo tự phong. Đến nay, đã có hàng trăm dân thường Syria thiệt mạng tại đây trong các vụ giao tranh dữ dội và do các vụ không kích vừa qua của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Hôm 7/9, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay đã có tới 978 dân thường thiệt mạng trong vòng ba tháng do chiến dịch không kích và oanh kích của Mỹ tại Raqqa./.

(TTXVN/Vietnam+)