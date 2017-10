Tiếp tục cơn bão giảm giá, Mitsubishi Pajero Sport và Hyundai SantaFe đang áp dụng mức giảm lên đến 200 triệu đồng trong tháng 10.

Mức giá giảm đến cả trăm triệu đồng không còn hiếm trên thị trường ôtô Việt Nam trong thời gian gần đây. Phân khúc nào cũng có xe giảm giá, tháng nào người dùng cũng có thể mua xe với mức giảm lớn, mới nhất là những chiếc SUV 7 chỗ tầm giá 1 tỷ đồng.

Hyundai SantaFe áp dụng giá ưu đãi nhiều nhất từ đầu năm. Ảnh: TT.

Hyundai Thành Công vừa phát đi thông báo giảm giá cao nhất đến 230 triệu đồng đối với dòng xe SantaFe. Theo đại diện của Hyundai Thành Công, chiến dịch giảm giá này nhằm kỷ niệm 10 năm dòng xe SantaFe có mặt tại Việt Nam.

Cụ thể, từ giờ đến hết tháng 10, SantaFe sẽ có giá từ 898 triệu đồng cho phiên bản 2.4L xăng 2WD tiêu chuẩn, tương đương mức giảm 202 triệu đồng. Hai phiên bản 2.4L xăng 4WD và 2.2L diesel 4WD giảm cao nhất 230 triệu đồng, xuống mức giá lần lượt là 1,020 tỷ và 1,070 tỷ đồng.

Giá bán ưu đãi dòng xe SantaFe trong tháng 10.

Đây không phải lần đầu tiên SantaFe được áp dụng chính sách giảm giá, bởi trong những tháng trước, mẫu SUV 7 chỗ của Hyundai cũng từng được ưu đãi 50-70 triệu đồng.

Ngoài Hyundai SantaFe, trong tháng này dòng xe Pajero Sport lắp ráp trong nước của Mitsubishi cũng có giá bán thấp kỉ lục, giảm đến gần 200 triệu đồng. Phiên bản Pajero Sport 4x2 AT hiện có giá 784 triệu (giảm 198 triệu đồng), trong khi phiên bản Pajero Sport 4x2 MT có giá 704 triệu (giảm 100 triệu đồng).

Trong các dòng xe Mitsubishi đang phân phối, những chiếc All New Pajero Sport cũng đang áp dụng chính sách giảm giá cho người mua xe. Mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu này có giá 1,209 tỷ đồng (giảm 146 triệu) cho phiên bản 4x2 AT và 1,368 tỷ (giảm 170 triệu) cho phiên bản 4x4 AT. Trước đó, dòng xe này cũng đã giảm đến 180 triệu trong tháng trước.

Mitsubishi Pajero Sport phiên bản lắp ráp trong nước giảm giá gần 200 triệu đồng trong tháng 10.

Phân khúc SUV 7 chỗ tầm giá 1 tỷ tại Việt Nam có khá nhiều sản phẩm từ các hãng xe. Điểm chung của những mẫu xe này trong vài tháng gần đây là đều bán thấp hơn giá niêm yết từ hãng, bất kể là model bán chạy hay bán ế.

Toyota Fortuner cũng đang áp dụng mức giảm khoảng 30 triệu đồng tại đại lý, trong khi Kia Sorento giảm 26 triệu đồng.

Hiện tại, trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm giá 1 tỷ, Toyota Fortuner có doanh số bán tốt nhất, vượt xa những Isuzu mu-X, Mitsubishi Pajero Sport hay Ford Everest, trong khi Hyundai SantaFe không công bố doanh số bán.

Ngọc Tuấn