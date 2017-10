Ông chủ quán cơm tố bà chủ nhà cho thuê mặt bằng xâm hại cháu trai 15 tuổi mà ông cưu mang. Bà chủ nhà khẳng định thông tin này là bịa đặt. CQĐT thì chưa có hướng giải quyết…

Theo đơn tố giác tội phạm của ông Trần Hoàng N. (ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM), hơn ba tháng nay, em PHH (SN 2002, người ông đang cưu mang) bị trầm cảm nặng. H. mặc cảm, tự giam mình trong nhà, tính khí thất thường, nửa đêm đang ngủ bỗng dưng thức giấc la hét…

Ông N.: “Cháu H. bị xâm hại”

Theo ông N., mẹ em H. mất hơn 10 năm nay, cha H. thì mất hai năm trước. Mồ côi cả cha lẫn mẹ nên H. hay tìm đến quán cơm của ông xin ăn. Thương hoàn cảnh, ông coi H. như con, làm thủ tục nhập hộ khẩu cho H. vào nhà mình ở xã Xuân Thới Thượng. Ông cho H. đi học lại nhưng cũng chỉ được một học kỳ rồi nghỉ. Ngoài giờ học, H. coi xe cho khách đến quán cơm. Lâu lâu H. bỏ nhà đi vài bữa, chơi game liên tục.

Cuối tháng 6-2017, H. làm mất một chiếc xe máy của khách rồi bỏ đi. Ba ngày sau, chủ tiệm game gọi ông đến đón H. về. Hai cha con cự cãi, ông hù dọa nếu H. không ngoan thì ông sẽ đưa đi trường giáo dưỡng. Thấy vậy, bà CTT (chủ nhà nơi ông thuê mặt bằng bán cơm, SN 1960) ra đưa H. vào nhà hỏi han. Sau đó H. xin lỗi ông rồi ra ngoài, lên xe bà này chở đi.

Ông N. trình bày khi bà chủ nhà về, ông gặng hỏi nhiều lần nhưng bà không cho biết địa chỉ của H. Đến khi ông tìm được H. thì em cho biết từ ngày bỏ đi đến ngày 8-7, em bị bà chủ nhà ép “quan hệ” hai lần tại một nhà nghỉ. H. cho biết bộ phận sinh dục của em sưng tấy rất to, liên tục chảy máu mủ, tiểu rát. Ngày 10-7, ông N. đưa H. đi khám ở BV đa khoa khu vực Hóc Môn. Bác sĩ chẩn đoán em bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh…

Ngày 7-9, ông N. làm đơn tố giác tội phạm gửi Công an xã Xuân Thới Thượng. Vì địa điểm nhà nghỉ nơi em H. cho là bị xâm hại thuộc huyện Củ Chi nên ngày 14-9 hồ sơ được chuyển sang công an huyện này. Tuy nhiên, theo ông N., đến nay ông chưa nhận được văn bản trả lời của Công an huyện Củ Chi về việc có khởi tố vụ án hay không.

Ông N., người đang tố giác chuyện em H. bị bà T. xâm hại. Ảnh: PL

Người bị tố giác: Thông tin tố giác là bịa đặt

Sau khi ông N. tố giác, Công an xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) và Công an huyện Củ Chi đã mời bà T. đến làm việc. Bà T. khẳng định tố giác của ông N. hoàn toàn sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự của bà, đồng thời cho biết bà SN 1968 chứ không phải 1960 như lời ông N.

Làm việc với công an, bà T. trình bày: “H. gọi tôi là cô, xưng con. Ngày 28-6, H. và ông N. cãi nhau. H. cầm một khúc cây sắt định đánh ông N. nhưng tôi can ngăn. Khoảng 30 phút sau, tôi dắt xe máy ra đi làm, có bảo H. xin lỗi ông N. đi, ông ấy nói không cần và đòi kêu công an bắt H. Tôi cho H. 2 triệu đồng để đưa cho ông N. chuộc chiếc xe máy mà cháu đem cầm trước đó. Sau đó ông N. và H. lại cãi vã. H. bỏ đi ra hướng đường Trần Văn Mười. Tôi thấy vậy bèn chạy xe đuổi theo, hỏi H: “Đi đâu? Cô chở đi”. Tôi chở H. đi mua đôi dép để mang. Sau đó H. nhờ tôi chở đi Củ Chi xin việc làm. Tôi chở H. đến một căn nhà ở Củ Chi nhưng một phụ nữ ở đó nói không còn chỗ làm rồi chỉ tôi và H. ra quán cà phê gần đó có tuyển người. Tôi chở H. đến đó, sau khi H. xin việc xong, tôi lấy lại 1 triệu đồng, chỉ cho H. 1 triệu đồng để tiêu xài và tôi ra về. Hôm sau H. nhắn tin cho tôi nói mới mua ĐTDĐ và đã xin được việc làm tại quán cà phê. 5 giờ chiều hôm đó, tôi rủ bạn đến chỗ H. làm coi sao. H. nói đã xài hết 1 triệu đồng tôi cho nên tôi đưa H. 400.000 đồng, nói cho mượn. Sau đó tôi và bạn tôi ra về. Từ ngày đó (29-6) đến nay, tôi không gặp lại cháu nữa. H. nhiều lần hỏi mượn tiền tôi nhưng tôi không trả lời. Tất cả thông tin tố cáo tôi chở cháu H. đi nhà nghỉ rồi xâm hại là bịa đặt”.

CQĐT: Chưa có hướng xử lý

Trao đổi với PV, Trung tá Trà Văn Hon, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Củ Chi, cho biết CQĐT đang xác minh tin báo tố giác của ông N. nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết.

Người gần quán cơm nói gì?

Ông Lê Văn Thanh (SN 1961, bảo vệ ban đêm của nhà máy nước đá đối diện nhà của bà T.) và một người kinh doanh xe đạp cũ gần bên đều cho biết không hề tin vào lời tố giác của ông N. Theo họ, bao năm nay họ sống ở đó và không thấy bà T. có biểu hiện không hay gì. Thậm chí họ còn nói nhiều điều không hay về ông N. mà chúng tôi không tiện nêu…

Trong khi đó, ông Phan Trương Hiền, Viện trưởng VKSND huyện Củ Chi, cho biết sáng 13-10 vừa qua ông N. đã đến VKS huyện nộp đơn tố giác. VKS huyện sẽ xem xét đơn và sớm có trả lời.

Được biết Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã cử hai luật sư (LS) Trần Thị Ngọc Nữ và Đỗ Ngọc Thanh trợ giúp pháp lý miễn phí cho em H. “Về nguyên tắc, việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm phải kịp thời để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi phạm tội, người phạm tội bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, xóa dấu vết. Sáu tháng qua hội đã tiếp nhận bảy trường hợp trẻ em nam bị xâm hại tình dục. Đối tượng xâm hại trẻ em nam đa số là đàn ông lớn tuổi, riêng trường hợp này khá đặc biệt” - LS Nữ nói.

Liệu đây là một vụ phụ nữ lớn tuổi xâm hại trẻ nam hay chỉ là những lời tố giác vu vơ sai sự thật? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn tiến mới.

Tiếp nhận em H. vào trung tâm để chăm sóc

Chiều 17-10, cùng với các LS của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, chúng tôi đã gặp được em H. Ban đầu em e ngại, nói rập khuôn như bản trình bày viết tay mà em đã gửi cho báo, rằng bà T. đã hai lần có hành vi xâm hại em trong nhà nghỉ. Khi hỏi bị xâm hại như thế nào thì em nói hỏi bố (tức ông N. - NV), sau đó em kể lại đã bị sờ mó, giao cấu...

LS Trần Thị Ngọc Nữ, người đang hỗ trợ pháp lý cho em H., cho biết: “Qua trao đổi với em H., chúng tôi thấy rằng trường hợp này là nghiêm trọng, xâm hại đến thể xác và tinh thần của trẻ em. Trước mắt chúng tôi sẽ làm ngay thủ tục đưa em H. vào nhà tạm lánh rồi sẽ có các bước tiếp theo để làm thủ tục cho em vào trung tâm bảo trợ trẻ em và cho em đi học nghề như em mong muốn là nghề nấu ăn”.

Đến chiều tối qua em H. đã được Sở LĐ-TB&XH TP.HCM ra quyết định tiếp nhận vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM để được chăm sóc, nuôi dưỡng.

PHƯƠNG LOAN