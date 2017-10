Những công việc lao động chân tay vất vả trước khi trở thành người nổi tiếng đều là câu chuyện có thật 100% về Vượng Râu.

Nghệ sĩ hài Vượng Râu không còn xa lạ với khán giả Việt. Anh được biết đến từ những ngày tham gia Gặp nhau cuối tuần tới các đĩa hài cuối năm. Hiện tại, anh vừa tham gia diễn vừa trực tiếp đạo diễn và làm nhà sản xuất.

Diễn viên hài Vượng Râu đi lên từ những gian khó

Ít ai biết rằng để có được như ngày hôm nay, Vượng Râu trải qua không ít khó khăn. Anh là người không thích nói nhiều về gia đình nhưng những trải nghiệm anh từng đi qua trong cuộc sống, anh rất cởi mở. Bởi với nam diễn viên hài, đó giống như một bài học không chỉ với anh.

Vượng Râu tâm sự, từ nhỏ anh đã không quản ngại những công việc chân tay. Anh kể: “Tôi biết kiếm tiền từ năm cấp 1. Tôi đi gói bánh khảo thuê, đi làm biển quảng cáo. Lớp 9 mua xích lô để kéo hàng kiếm tiền. Sau đi học đại học, tôi viết lách thuê, đi dàn dựng thuê và trợ lý đạo diễn… Nhưng thực sự số tiền đó chỉ dành cho việc tôi phụ bố mẹ vào việc đóng học cho chính bản thân mình. Sau này học trường Đại học Sân khấu điện ảnh xong, tôi có “tí tên” năm 2003, sau nổi tiếng năm 2005 nhưng tôi đi diễn suốt từ năm 1998”. Chuyện quá khứ từng là gã xích lô anh chẳng ngại bởi với anh, đó là điều quý giá để anh có được như ngày hôm nay.

Vượng Râu tự nhận là người rất kém về quản lý tài chính

Số tiền anh tích góp được hơn 10 năm chịu khó làm lụng, đi diễn và đầu tư. Anh không nói cụ thể về số tiền cát-xê nhận được. Với anh, “có lẽ số tiền tích góp cũng đủ 1 con giáp, đấy là chưa kể còn làm ăn thua lỗ rất nhiều và trắng tay nữa”. Anh kể: “Từ năm 2003, tiền thù lao đi diễn bắt đầu cao. Đến năm 2005, có thể coi vào Top các nghệ sĩ hài. Khi đó tôi tích lũy rồi mở công ty riêng. Tôi vừa đi diễn hài vừa làm đạo diễn, một phần tiền để công ty hàng năm ra sản phẩm hài như Cười cái sự đời, Bắc Nam cùng cười, Thầy ra phố, Mr Vượng Râu in Asia, Tết Vạn Lộc...".

Nhờ đó, Vượng Râu gây dựng được cơ ngơi khang trang. Anh bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng để xây đền thờ Tổ nghề ở ngoài Bắc. Hỏi anh về tổng giá trị xây phủ thờ tốn bao nhiêu, anh chỉ cười bảo: “Thực sự là do mọi người nói chứ tôi cũng chưa biết là bao nhiêu tiền”. Anh không thích nhắc tới những con số tiền tỷ mà người ta vẫn kháo nhau về phủ thờ. Dù 10 tỷ hay thế nào, anh cũng coi số tài sản đó “chưa đủ tuổi để được nhắc tới”.

“Số tiền chục tỷ hay triệu đô toàn do mọi người nói tới, chứ thực sự tiền mặt chưa bao giờ tôi được cầm nhiều như thế nên tôi không biết. Thậm chí nhiều lúc tôi cũng chẳng có tiền để tiêu vì trót thích gì mua nấy”, Vượng Râu kể.

Vượng Râu trong phủ thờ do anh xây dựng

Nam diễn viên hài dành mọi tâm huyết vào việc xây phủ thờ. “Thực ra Đền Thờ Tổ nghề chỉ là một phần phần trong diện tích Thiên Trường Vọng Phủ. Bởi ở đó tôi thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Tản Viên Sơn Thánh, và Đức Thánh Trần trong cung cấm nên ít ai được biết. Và bên ngoài là Đạo Mẫu Việt Nam. Tất cả là một chữ duyên, Tổ Củng Tôn Bồi, các bậc tiền nhân trước xây dựng củng cố thì thế hệ sau như chúng ta bồi đắp phục dựng, giữ gìn văn hoá Việt cho muôn đời sau. Điều tôi muốn gửi gắm nhiều nhất trong việc tâm linh thờ cúng là tôi muốn giữ gìn văn hoá Việt truyền bá và bảo tồn cho muôn đời sau, bên cạnh đó là hướng gia đình và bản thân tôi sống chậm hơn, tĩnh hơn”, Vượng Râu chia sẻ.

Nói vậy nhưng trong con người Vượng Râu lại hiện hữu sự đối lập. Bản chất anh thích phong cách châu Âu với nét phóng khoáng hiện đại nên thích “nhà Tây”. Nhưng anh luôn quan niệm văn hóa Việt phải là cốt lõi. Anh tự sự: “Có lẽ tôi quá yêu đất nước mình, và do đi nhiều nên tôi yêu văn hoá Việt quá nhiều mất rồi”.

Không phải dễ dàng gì để xây được một phủ thờ rộng trên khu đất 1.000 m2 ở địa phận huyện Thạch Thất, Hà Nội. Vượng Râu cho biết năm 2012, anh tính đến chuyện xây nhà, làm phủ thờ. Khi mua đất xong, anh mới được các cụ trong làng kể đất này xưa là đất cổ tự, thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Do vậy anh xác định xây làm phủ thờ chứ không làm đất ở. Toàn bộ công trình được dựng nguyên mẫu theo lối kiến trúc cổ bằng gỗ. Nơi đây cũng là dịp để nghệ sĩ về thắp hương trong dịp giỗ Tổ nghề sân khấu.

Phủ thờ được xây theo lối kiến trúc cổ bằng gỗ

Hỏi Vượng Râu về nhà hay về xe, anh đều khéo léo né tránh. Anh bảo: “Với đàn ông ai chả thích xe, 14 năm tôi đi xe ô tô và mua xe từ rất lâu. Nhưng chắc do nghèo nên tôi biết thân phận chả khi nào mơ mộng xe nọ xe kia. Tôi biết Mercedes là đẹp là sang, tôi biết Land Rover là đẳng cấp là an toàn, nhưng hình như chưa khi nào tôi mơ. Tôi thấy mình có xe bốn bánh là may mắn lắm rồi. Chứ bây giờ có voi đòi tiên, không biết bằng lòng với chính mình thì khó lắm. Với tôi, ai giàu ai đại gia tôi chỉ lấy đó là tấm gương học tập chứ tuyệt đối không bao giờ ước gì hay giá như. Mỗi chúng ta phải tự bằng lòng với chính mình, nếu không, chúng ta sẽ là nô lệ của chính sự tham vọng, đòi hỏi của chính cái tôi bản ngã”.

An An