Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, người nhà xin vào thăm người bệnh nhân để cho bố 300k tiền ăn nhưng bị bảo vệ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất, Hà Nội chặn đánh, đại diện bệnh viện cho biết, người phụ nữ và nam thanh niên đã có hành vi đánh trả khiến vị bảo vệ phải nhập viện điều trị.

Xôn xao tin con vào thăm và cho bố 300k tiền ăn bị bảo vệ chặn không cho vào, đánh chảy máu đầu

Gần 1 ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị chảy máu đầu tại hành lang bệnh viện kèm với đó là thông tin cho rằng bị bảo vệ bệnh viện đánh chảy máu đầu khi xin vào thăm bố.

Thông tin đăng tải xôn xao mạng xã hội.

Thông tin được đăng tải trên facebook có nội dung như sau: “Khoảng 13h10 chiều nay 18/10, người nhà bệnh nhân xin thăm bố và cho bố 300k tiền ăn. Bảo vệ không cho vào còn đánh hai chị người nhà bệnh nhân, một người giữ bà chị còn một người đập đầu em trai đến chảy máu đầu.

Cũng không biết nguyên nhân nào dẫn đến sự việc như thế này, nhưng bảo vệ là để bảo vệ chứ không phải xã hội đen đâu mà đi đánh người hội đồng. Hiện công an huyện đã về và đang giải quyết”.

Hình ảnh nam thanh niên bị chảy máu mặt đang ngồi ở hành lang bệnh viện.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 18/10, tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thông tin trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Dù chưa biết sự việc đúng sai thế nào nhưng theo người dân nếu có sự việc như trên mà bảo vệ lại hành xử như vậy là không đúng.

“Nếu hết giờ không cho người nhà bệnh nhân vào, hoặc nếu người nhà có chuyển tiền cho bệnh nhân thật thì cũng nên linh động chứ bảo vệ không được hành xử như vậy, sao lại đánh người ta chảy máu đầu thế cơ chứ”, một người bình luận. Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng thông tin trên chưa đúng bản chất vụ việc, mới chỉ là một chiều.

“Đánh bảo vệ đến mức này thì đúng à? Đã hết giờ thăm còn lao vào, bảo vệ giải thích thì cứ xô vào, đẩy ra thì cầm guốc táng vào đầu bảo vệ! 3 người xông vào đánh một mình chú bảo vệ thì hỏi ai sai? Chú ý đẩy và anh kia ngã, video đã bị cắt xén! Chú là người lành hiền biết điều nhé, đừng có nói bậy và xuyên tạc nữa đi. Hiện chú đang theo dõi chấn thương nội sọ tai biến mạch máu não thì sao??”, một người chia sẻ.

Người nhà bệnh nhân đã tấn công bảo vệ trước

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 19/10, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội xác nhận thông tin, có sự việc xô xát giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên bảo vệ của bệnh viện.

Theo ông Kiên, khoảng 13h10 ngày 18/10, tại khu điều trị nội trú của bệnh viện đã đóng cửa vì hết giờ thăm bệnh nhân (mùa đông giờ thăm bệnh nhân buổi trưa đến 13 giờ). Tuy nhiên, có một người phụ nữ đề nghị được vào thăm, nhưng bảo vệ nhất quyết không cho vào và có giải thích: “Đã hết giờ thăm bệnh nhân, đang là giờ làm chuyên môn”.

Lực lượng công an xã cũng có mặt giải quyết sự việc.

“Sau đó người phụ nữ này bắt đầu to tiếng và lấy đôi guốc đang đi ở chân, liên tục tấn công về phía bảo vệ. Do là phụ nữ nên bảo vệ bệnh viện vẫn cố giải thích cho người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, sau đó một thanh niên đi cùng người phụ nữ này ở ngoài đã chạy vào liên tục tấn công bảo vệ. Do bị tấn công bất ngờ, bảo vệ bệnh viện đã khống chế người tấn công mình bằng cách áp sát mặt vào tường, trong quá trình đó người bảo vệ có đánh nam thanh niên này vài cái bằng tay”, ông Kiên thông tin.

Theo ông Kiên, sau đó, nam thanh niên bị xước phía mặt bên phải và có chạy máu. Sự việc được dừng lại sau khi nhân viên bảo vệ giật chuông báo động và ban lãnh đạo bệnh viện có mặt để giải quyết.

Người bảo vệ sau đó phải nhập viện điều trị.

“Ngay sau khi có mặt, chúng tôi đã mời những người liên quan lên phòng giám đốc làm việc, đồng thời báo cơ quan công an vào giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, ngay sau đó bảo vệ bệnh viện đã bị choáng váng, đau đầu và được đưa đi đo huyết áp. Tại thời điểm đó huyết áp của nhân viên bảo vệ là trên 200. Chúng tôi đã tiến hành điều trị ban đầu cho nhân viên này, sau đó chuyển lên Bệnh viện 105 Sơn Tây tiếp tục theo dõi và điều trị”, ông Kiên cho biết.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cũng cho biết, sáng nay nhân viên bệnh viện lên nắm bắt tình hình thì được biết, người bảo vệ bệnh viện vẫn bị choáng, huyết áp cũng đã giảm, nhưng chưa được xuất viện. Còn về nam thanh niên kia, do có vết thương ở mặt nên bệnh viện đã đề nghị sơ cứu và thăm khám tại chỗ. Tuy nhiên, nam thanh niên này từ chối.

“Riêng đối với người phụ nữ dùng guốc tấn công bảo vệ, đây không phải là người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện mà chỉ là quen biết ngoài xã hội. Toàn bộ sự việc được camera bệnh viện ghi lại, vụ việc đã được chuyển ra cơ quan công an huyện Thạch Thất để tiếp tục làm rõ”, ông Kiên nói thêm.

Định Nguyễn