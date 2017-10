Một thiếu nữ 18 tuổi nhắn tin cầu cứu gia đình báo công an với thông tin đang bị lừa lên xe đưa sang nước ngoài.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cô gái được cho là mất tích, kèm theo dòng tin nhắn báo bị bắt cóc sang nước ngoài.

Thông tin đăng tải, cô gái trên là Lường Thị Thùy Linh, 18 tuổi (quê ở xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Ngày 4/10, bà Lò Thị Xim mẹ của Lường Thị Thùy Linh (SN 1999) cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 2/10, một người bạn của con gái bà gọi điện báo tin em Linh bị bắt cóc.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi có liên hệ với em Linh nhưng là một số điện thoại khác nhắn lại với chúng tôi là mẹ ơi cứu con, con đang bị lừa lên xe sang nước ngoài rồi. Sau đó, gia đình chỉ nhắn được 2-3 tin nhắn rồi không nhắn được nữa”, bà Xim thông tin.

Ngay sau đó, bà Xim lên Công an xã Chiềng Khoong và Công an huyện Sông Mã (Sơn La) để trình báo. Tuy nhiên, cán bộ công an xã bảo bà về nhà viết đơn để ngày mai lên trình báo.

Sáng 3/10, bà Xim đã lên công an xã Chiềng Khoong để trình báo về sự việc con gái mình mất tích. Đồng thời, bà bắt xe xuống Hà Nội, vào quán ăn (ở Thạch Thất, Hà Nội) để tìm con gái.

Tuy nhiên, đến quán ăn bà nhận được thông tin là con bà đã nghỉ việc trước đó 2-3 ngày.

Bà Xim cho biết, Linh là con gái út vừa xuống Hà Nội làm thuê ở nhà hàng gà ri trên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Thạch Thất từ cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an xã Chiềng Khoong cho biết, xã đã nhận được đơn trình báo con gái mất tích của bà Xim. Xã cũng đã báo cáo lên Công an huyện Sông Mã về sự việc.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Duy Khương