Sau khi cơ quan chức năng gửi mẫu kiểm nghiệm xăng A92 của các cửa hàng xăng dầu tại Nghệ An, nghi ngờ nằm trong 'đường dây' bán xăng giả, kém chất lượng bị công an mới phát hiện, đến nay đã có kết quả khiến người tiêu dùng 'sốc'.

Hiện trường vụ phát hiện xăng giả tại Diễn Châu.

Ngày 24/10, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết: “Đơn vị gửi đi 12 mẫu của 7 doanh nghiệp thì có đến 11 mẫu vi phạm về trị số ốc tan. Trong đó có một số doanh nghiệp chỉ số đạt tỉ lệ 50%. Đây là lần đầu tiên phát hiện ra sự giả dối nghiêm trọng đến như vậy, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử phạt nghiêm minh”.

Đơn cử như: Cty TNHH Thanh Ngũ có ¾ mẫu vi phạm với trị số ốc tan 70,7/92, 46,0/92 và 46,4/92; Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục 2/2 mẫu vi phạm trị số ốc tan 68/92, 73,1/92; Cty TNHH Thương mại Kỳ Phương vi phạm trị số ốc tan 59,1/92; Cty TNHH Thương mại Sáu Hằng vi phạm trị số ốc tan 61,3/92; Doanh nghiệp tư nhân Phùng Pha vi phạm trị số ốc tan 70,8/92; Doanh nghiệp tư nhân Thuận Thành vi phạm trị số ốc tan 2 mẫu 71,3/92 và 84,7/92.

Trong đó có Cty TNHH Thanh Ngũ vi phạm trị số ốc tan 46,0/92, nghĩa là xăng A92 nguyên chất chưa đến 50% có thể khẳng định đây là xăng giả, còn lại đa số là kém chất lượng.

Trước đó, trưa 12/10, thông tin từ Phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vừa mới bắt quả tang 1 xe bồn đang đổ chất dung môi vào bồn xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu của Cty TNHH Thanh Ngũ (địa chỉ tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Số dung môi nói trên có dung tích 40.000 lít, được Cty TNHH Thanh Ngũ mua lại của Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Kiểm tra tại Cty TNHH Thanh Ngũ, cơ quan chức năng phát hiện 2 lọ bột tạo màu, 2 bể chứa xăng (với tổng dung tích 10.000 lít). Chủ doanh nghiệp này thừa nhận, ở bể chứa 7.000 lít xăng có pha trộn xăng theo tỷ lệ 50% xăng A92 + 50% dung môi và chất tạo màu.

Kết quả cho thấy, đa số là xăng giả và kém chất lượng.

Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục, phát hiện 2 bể chứa với hơn 10.000 lít xăng và 1 lọ chất bột tạo màu.

Quá trình điều tra, ông Trần Văn Tuấn (con trai chủ doanh nghiệp này) đã khai nhận từ tháng 8/2016 đến nay, doanh nghiệp đã mua 320.000 lít dung môi với giá 10.600 đồng/lít từ TP.Cần Thơ và đã bán cho Cty TNHH Thanh Ngũ 160.000 lít; còn 160.000 lít Tuấn cho pha với xăng A92 tỷ lệ 80% xăng A92 + 20% dung môi và bột tạo màu.

Ông Tuấn còn khai nhận, những chuyến xe dung môi trước đây, doanh nghiệp đã bán cho 2 cửa hàng xăng dầu ở xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) là cửa hàng xăng dầu Kỳ Phương (40.000 lít) và cửa hàng xăng dầu Sáu Hằng (5 xe tương ứng khoảng 200.000 lít).

Diễn Kim