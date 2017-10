Hình ảnh hơn 100 con hà mã chết nổi lềnh phềnh dọc khúc sông trong công viên Namibia mới đây gây sốc cho nhiều người.

Theo tờ Metro, 109 con hà mã bất ngờ chết nổi xác trên sông được cho là do nhiễm bệnh than.

Apollinaris Kannyinga, Phó giám đốc công viên Namibia cho biết: "Tất cả có 109 con hà mã đã chết. Chúng tôi nghi ngờ tất cả mắc bệnh than, tuy nhiên vẫn cần có kết quả xét nghiệm chính xác từ bác sĩ".

Bệnh than do vi khuẩn Bacillus gây ra và rất dễ bùng phát thành dịch. Người dân địa phương được khuyến cáo không ăn thịt động vật nhiễm bệnh. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ tử vong có thể cao hơn do diều hâu và cá sấu đang ăn xác hà mã.

Apollinaris Kannyinga cho biết đợt bùng phát dịch bệnh khá phổ biến thường xảy ra khi nước sông Kavango.

Nhà chức trách ước tính số lượng hà mã ở Namibia là 1.300 con trước khi xảy ra hiện tượng chết hàng loạt.

Theo ước tính, trước khi xảy ra hiện tượng chết hàng loại, số lượng hà mã ở Namibia là 1.300 con

Hoàng Dung (lược dịch)