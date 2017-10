Đặt chân vào thị trường bằng những công nghệ, trang bị ấn tượng so với các đối thủ, tuy nhiên doanh số của Chevrolet Trax, All New Pajero Sport... chưa được như kỳ vọng.

Bán ra thị trường mang theo nhiều kỳ vọng từ các nhà sản xuất, kinh doanh ôtô, tuy nhiên, doanh số của những mẫu xe mới, với sứ mệnh chinh phục khách hàng hoặc khôi phục doanh số dòng xe, đã không đạt kỳ vọng. Doanh số của các dòng xe này thường xuyên ở mức thấp hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc.

Chevrolet Trax

Chính thức bán tại Việt Nam hồi đầu tháng 2 năm nay, Chevrolet Trax cạnh tranh với những Ford EcoSport, Suzuki Vitara. Tuy nhiên, doanh số bán của dòng xe này không thể cạnh tranh với đối thủ trong phân khúc.

Chevrolet Trax ngày càng bán chậm tại Việt Nam.

Thời điểm mới bán, Chevrolet Trax được định giá 769 triệu đồng, cao hơn các đối thủ trong phân khúc từ vài chục cho đến cả trăm triệu đồng. Do đó, dù nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, mẫu xe này cũng không thể cạnh tranh về doanh số so với các sản phẩm trong phân khúc. Kể từ đầu năm đến nay, chưa tháng nào Chevrolet Trax đạt doanh 100 xe/tháng.

Dù áp dụng giá bán mới từ tháng 8, mức giảm 70 triệu đồng, doanh số của Chevrolet Trax cũng không thay đổi là bao. Doanh số trong 2 tháng 8 và 9 của mẫu SUV đô thị này không đạt 10 chiếc. Hết tháng 9, doanh số mẫu mini SUV này bán tổng cộng 230 xe, cách xa đối thủ Ford EcoSport.

So sánh doanh số Chevrolet Trax, Ford EcoSport và Suzuki Vitara.

Sang tháng 10, Chevrolet Trax được niêm yết giá 679 triệu đồng, tức là giảm thêm 20 triệu so với tháng 8. Mức giá này kéo theo phí trước bạ của xe cũng giảm xuống còn 81 triệu đồng.

Chevrolet Trax trang bị động cơ Turbo Ecotec 1.4L, công suát 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm, hộp số 6 cấp tự động. Các trang bị đáng chú ý trên xe gồm hệ thống giải trí đa phương tiện toàn cầu MyLink II, cân bằng điện tử, ABS, EBD, kiểm soát phanh động cơ (EDC) hay hệ thống chống trượt (TCS), camera lùi...

Mitsubishi All New Pajero Sport

Phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam là sân chơi không đối thủ của Toyota Fortuner từ khá lâu. Dòng xe này khẳng định vị thế trong phân khúc bất chấp sự cạnh tranh từ các đối thủ.

All New Pajero Sport đang phải giảm giá mạnh với hy vọng tăng doanh số tại Việt Nam.

Hồi đầu năm nay, Mitsubishi Việt Nam nhập khẩu những chiếc All New Pajero Sport về, nhằm tăng sự cạnh tranh với sản phẩm của Toyota. All New Pajero Sport thay đổi hoàn toàn về thiết kế nội, ngoại thất, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với 2 phiên bản cùng mức giá 1,49 tỷ đồng và 1,55 tỷ đồng. So với Fortuner nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, mức giá của Pajero cao hơn khá nhiều.

Chính vì vậy, dù được trang bị nhiều công nghệ, tính năng hơn so với Fortuner, All New Pajero Sport có doanh số bán không mấy khả quan. Tính đến hết tháng 9, dòng xe này mới bán được tổng cộng 275 xe kém hàng chục lần so với đối thủ. Nhằm tăng doanh số, All New Pajero Sport đã áp dụng chương trình giảm giá gần 200 triệu đồng trong tháng 9 và tháng 10.

Doanh số của All New Pajero Sport cũng không thấm

All New Pajero Sport có nhiều trang bị nổi bật như 7 túi khí xung quanh, phanh ABS, cân bằng điện tử EBD, điều hòa khí hậu 2 vùng, 4 camera xung quanh hỗ trợ lùi xe vào garage, hỗ trợ leo đồi Hill Descent Control, cảnh báo điểm mù và hệ thống phanh tự động (Forward Collision Mitigation)...

Honda Civic Turbo

Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn cho người dùng, Civic Turbo là một trong số đó. Tuy nhiên, dòng xe này dường như tự tạo sân chơi riêng khi định vị giá bán ở thời điểm đầu là 950 triệu đồng và hiện giảm xuống còn 898 triệu, cao hơn toàn bộ các đối thủ trong phân khúc và tiệm cận giá của những chiếc sedan hạng D.

Honda Civic Turbo sở hữu nhiều ưu điểm và có giá bán cao hơn các đối thủ trong phân khúc.

Tuy có doanh số bán khá khẩm hơn nhiều so với 2 mẫu xe phía trên, nhưng trong phân khúc Civic Turbo vẫn thua kém so với các đối thủ. Kể từ đầu năm đến hết tháng 9, Civic Turbo bán tổng cộng 969 xe, thấp hơn nhiều so với những Mazda3 (7.686 xe) hay Kia Cerato (3.827)...

So sánh doanh số Honda Civic với Mazda3 và Kia Cerato.

Dòng xe này nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, trang bị nhiều công nghệ và tính năng tốt. Đặc biệt, khả năng vận hành của xe được đánh giá cao. Cỗ máy 1.5L VTEC Turbo cho công suất đến 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm, mạnh thứ 2 phân khúc (chỉ sau Ford Focus Ecoboost 178 mã lực), mang lại những trải nghiệm lái thú vị.

Tại Thái Lan, dòng xe này có doanh số bán tốt nhất phân khúc, bỏ xa các đối thủ. Tuy nhiên, tại Việt Nam Civic Turbo lại chưa phải lựa chọn của số đông.

