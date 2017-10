Mẫu xe đến từ thương hiệu còn xa lạ của CH Séc đặt tham vọng đối đầu sòng phẳng với những tên tuổi quen thuộc ở phân khúc SUV.

Mới đây, Skoda Auto đã công bố giá bán về chiếc SUV 7 chỗ ngồi Skoda Kodiaq hoàn toàn mới, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner 2017, với giá khởi điểm từ 34.499.50 INR (khoảng 1,1 tỷ đồng). Xe có chiều dài 4.697 mm, rộng 1.882 mm, cao 1.676 mm và chiều dài cơ sở 2.791 mm.

Sức mạnh của Skoda Kodiaq đến từ khối động cơ diesel 2.0 L TDI, sản sinh công suất 143 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm, đi kèm là hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động DSG 7 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 16,25 km/lít.

Thế mạnh của Skoda Kodiaq không đến từ kích thước, cũng như động cơ, nhưng SUV 7 chỗ Skoda Kodiaq vượt trội hơn hẳn khi được trang bị danh sách dài các thiết bị công nghệ hiện đại, tiện nghi và an toàn. Về ngoại thất, Skoda Kodiaq được phát triển dựa trên nền tảng MQB và của Volkswagen Tiguan. Xe có thiết kế phần đầu nổi bật, với bộ lưới tản nhiệt lớn dạng bo tròn cùng các thanh ngang sáng, cụm đèn pha LED cùng dải đèn LED DRL chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù LED, nắp ca-pô dập nổi, phía trên cản trước là khe hút gió lớn màu xám dạng tổ ong bắt mắt. Phía sau là cụm đèn hậu sử dụng đèn LED, khung cửa sổ bằng crôm, đèn pha LED, bánh xe hợp kim Trinity kích thước 18 inch.

Về nội thất, Skoda Kodiaq được trang bị vô-lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, logo đính chính giữa, điều hòa vùng độc lập, bảng táp-lô được chia làm 2 phần riêng biệt với hai tông màu đối xứng đen-trắng sữa. Ghế ngồi bọc da sang trọng, điều chỉnh 12 hướng ghi nhớ 3 vị trí ngồi, tích hợp điện sưởi ấm, cửa sổ trời chỉnh điện, hàng ghế thứ hai và thứ 3 có thể gập lại giúp tăng không gian khoang hành lý. Bên trong Skoda Kodiaq, có khá nhiều chi tiết làm bằng hợp kim nhôm, khung bên cửa sổ nổi bật với chữ 'KODIAQ' dập nổi, tay nắm cửa mạ crôm sáng…

Các công nghệ tiện ích đáng chú ý bao gồm: một màn hình cảm ứng màu LCD Amundsen 8-inch lớn tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink, kết nối USB, Bluetooth, sạc điện thoại, hệ thống điều khiển khí hậu Climatronic 3-zone. Đặc biệt, dàn hệ thống âm thanh Canton 575 Watt với 10 loa, một loa trong bảng điều khiển và một loa nằm trong khoang hành lý.

Về an toàn, xe sở hữu hàng loạt trang thiết bị an toàn và trợ giúp lái xe không hề thua kém một dòng xe hạng sang nào.Như 9 túi khí an toàn, bộ cảm biến Parktronic sử dụng sóng siêu âm để tính khoảng cách phù hợp để xe đậu vào bãi đỗ, camera phía sau, báo động mệt mỏi iBuZZ, hệ thống kiểm soát lực kéo ASR, kiểm soát ổn định thân xe ESC, cân bằng điện tử, chống bó phanh ABS….

Theo kế hoạch, Skoda Kodiaq sẽ bắt đầu tới tay khách hàng ngay trong tuần đầu tiên của tháng 11.

Nhất Huy