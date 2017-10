Hợp tác với đại học Quốc gia Singapore, dự án nghiên cứu của Kaspersky Lab là một trong 9 dự án an ninh mạng được trao giải bởi Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Singapore với tổng số tiền tài trợ lên đến 15,6 triệu USD.

Được ra mắt vào tháng 11/2016, Chương trình Trợ giúp Cải tiến về Nghiên cứu và Phát triển An ninh mạng Quốc gia của Singapore đã nêu bật tiềm năng chuyển đổi và triển khai các ý tưởng và công nghệ anh ninh mạng. Chương trình xác định ba lĩnh vực ưu tiên, cụ thể là An ninh quốc gia, Cơ sở hạ tầng quan trọng và quốc gia thông minh. Chương trình tài trợ đặc biệt quan tâm đến các dự án nghiên cứu nhằm kiểm tra các lĩnh vực công nghệ chủ chốt bao gồm phát hiện các mối đe dọa, phân tích, phòng thủ và bảo vệ hệ thống IoT, và bảo mật theo thiết kế cũng như kiểm tra các công nghệ mới nổi.

Trong số 23 đề xuất nhận được, chỉ có 9 dự án được lựa chọn dựa trên tầm quan trọng của chúng để tạo ra tác động ở Singapore và có thể ứng dụng thực tế trong cuộc sống hàng ngày của công chúng.

Kaspersky Lab đã làm việc với đại học Quốc gia Singapore (NUS) để phát triển dự án nghiên cứu với tựa đề "Phân bổ nguồn gốc phần mềm độc hại thông qua phân tích tính năng đa chiều" để tạo các giải pháp tự động giúp các nhà phân tích và nhóm phản hồi an ninh mạng hiểu được các điểm tương đồng trong phần mềm độc hại được sử dụng trên các cuộc tấn công mạng hiệu quả hơn và xác định rõ hơn những kẻ tấn công một cách nhanh chóng.

Thực tiễn hiện tại giữa các chuyên gia bảo mật là dựa vào lịch sử của các cuộc tấn công phần mềm độc hại để xác định nguồn gốc có thể có của các tác nhân đe dọa. Các chuyên gia an ninh mạng thường thu thập bằng chứng sau các cuộc tấn công mạng, giống như nghiên cứu APT đối với cổ sinh vật học, nơi các nhà phân tích phần mềm độc hại đào sâu và thu thập các đồ tạo tác phần mềm độc hại, lập bản đồ, phân tích các cuộc tấn công và theo dõi các hacker để khám phá và tìm ra.

Ông Vitaly Kamluk, Giám đốc Nhóm Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu, Kaspersky Lab khu vực APAC cho biết quyết định tham gia vào cơ hội này do NRF cung cấp là vì đây là một trang mới đối với nỗ lực nghiên cứu của Kaspersky Lab ở Châu Á. Đại diện Kaspersky Lab cũng hy vọng rằng công nghệ mới được phát triển cùng với NUS sẽ giúp cải thiện tốc độ nghiên cứu của hãng khi nói đến mã nguồn. Kaspersky Lab muốn có được những giải pháp thực tiễn có lợi và sẽ được áp dụng không chỉ cho riêng hãng mà còn cả với tất cả các cơ quan Singapore quan tâm.

Singapore là một trong những quốc gia ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương mà Kaspersky Lab đã và đang làm việc rất chặt chẽ về an ninh mạng. Vào năm 2015, Eugene Kaspersky đã được bổ nhiệm làm thành viên của Nhóm Tư vấn Quốc tế cho Chương trình nghiên cứu và phát triển An ninh mạng Quốc gia của Singapore, năm đó Kaspersky Lab cũng đã mở trụ sở APAC tại Singapore. Một trong những nỗ lực giữa Kaspersky Lab và Singapore là chương trình phát triển kỹ năng thông qua Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore (EDB), nơi các sinh viên có trình độ cao được đào tạo tại trụ sở an ninh mạng ở Moscow với tư cách là các nhà phân tích phần mềm độc hại sơ cấp. Trong số năm sinh viên đã được đào tạo về an ninh mạng một năm, một trong số họ hiện đang làm việc với Kaspersky Lab, hai người đang làm việc cho Cơ quan an ninh mạng tại Singapore và hai người đang làm việc cho một công ty tư nhân ở Singapore.

Ông Stephan Neumeier, Giám đốc điều hành Kaspersky Lab khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết Singapore có mục tiêu trở thành quốc gia thông minh đầu tiên, an ninh mạng tạo nền tảng cho tất cả các công nghệ và đổi mới khác có thể được triển khai một cách an toàn. Khi tài sản quốc gia của Singapore tiến vào thế giới số, điều quan trọng là chính phủ, doanh nghiệp và công dân được bảo vệ khỏi mọi vi phạm về an ninh.

Kaspersky Lab rất vui mừng được hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore, một đơn vị dẫn đầu trong giáo dục, để tạo ra một nguồn giải pháp phần mềm độc hại tự động. Sáng kiến của Chương trình nghiên cứu và phát triển an ninh mạng quốc gia để hỗ trợ những ý tưởng mới và công nghệ bảo mật rất đáng khích lệ và việc có một hệ sinh thái toàn diện để hỗ trợ chống lại các mối đe doạ mạng chắc chắn là một bước đi đúng hướng.

Hồng Oanh