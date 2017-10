TP HCM mong muốn giải quyết dứt điểm, kiên quyết nói không với thịt heo không truy xuất được nguồn gốc theo quy định của TP

"Sở Công Thương đang phối hợp cùng ban quản lý 2 chợ đầu mối, các sở ngành, đơn vị liên quan cấp bách chuẩn bị một số giải pháp theo chỉ đạo của UBND TP HCM để từ ngày 16-10, kiên quyết không cho phép thịt heo không đeo vòng nhận diện và không có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc nhập 2 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn" - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM Nguyễn Ngọc Hòa cho biết như vậy tại buổi làm việc với các phóng viên sáng 13-10.

Theo ông Hòa, đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo chính thức triển khai từ ngày 16-12-2016, đến nay đã hoàn tất việc quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo ở kênh phân phối hiện đại nhưng đang tắc nghẽn tại kênh bán lẻ truyền thống do các chủ thể, đặc biệt là thương nhân, thương lái chưa nhiệt tình tham gia. Với những biện pháp mạnh lần này, TP HCM mong muốn giải quyết dứt điểm, kiên quyết nói không với thịt heo không đáp ứng quy định của đề án. Lần này, các sở ngành gồm Tư pháp, Công Thương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã rà soát cơ sở pháp lý và Sở Công Thương đã có tờ trình UBND TP về một số giải pháp cấp bách trong quản lý hoạt động chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ, vận chuyển heo và thịt heo trên địa bàn. Theo đó, các sở ngành đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ ban quản lý 2 chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn kiểm soát, không cho phép thịt heo không đeo vòng truy xuất và không có thông tin truy xuất nguồn gốc nhập chợ từ đêm 15 rạng sáng 16-10. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào các xe thịt thiếu thông tin nên sẽ không gây ùn tắc tại chợ. Cụ thể, lực lượng QLTT, Ban Quản lý An toàn thực phẩm và lực lượng địa phương sẽ hỗ trợ ban quản lý 2 chợ đầu mối kiểm tra, giám sát và bảo đảm an ninh trật tự. Hội Công nghệ cao TP HCM và Tổ công tác đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo sẽ bố trí nhân sự hướng dẫn thương nhân, thương lái khai báo tại lò giết mổ.

Thịt heo bán trong kênh phân phối hiện đại ở TP HCM đã truy xuất được nguồn gốc Ảnh: Tấn Thạnh

Tổ công tác đề án cho rằng đã tính toán phương án bổ sung nguồn thịt heo cho thị trường TP trong trường hợp thịt heo đưa về chợ đầu mối không đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, bị từ chối nhập chợ, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, biến động giá. Các trang trại chăn nuôi heo ở TP HCM và các tỉnh cam kết nguồn cung, sẵn sàng cung cấp, vận chuyển, giao hàng đến tận cơ sở giết mổ theo yêu cầu người mua, chung tay ngăn chặn tình trạng khan hiếm, thiếu hàng. Các trung tâm thương mại, siêu thị… xây dựng kế hoạch tăng sản lượng dự trữ, cung ứng, cam kết không để thiếu hụt hàng hóa và bán đúng giá bình ổn thị trường.

Đại diện Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) cho biết đã chỉ đạo các trung tâm kinh doanh, phân phối sỉ của công ty có kế hoạch bổ sung, bảo đảm nguồn cung cho tất cả 147 quầy sạp, điểm bán của đơn vị tại 23 chợ truyền thống ở TP HCM.

Người tiêu dùng chuộng thịt heo bán tại siêu thị, cửa hàng

Sở Công Thương TP HCM nhận định sau sự cố heo bị tiêm thuốc an thần tại lò giết mổ Xuyên Á, người tiêu dùng TP có xu hướng chọn mua thịt heo tại siêu thị, cửa hàng nhiều hơn. Từ đầu tháng 9 đến nay, thị phần tiêu thịt heo qua kênh phân phối hiện đại đã tăng thêm 2%, lên mức 20%. Kênh phân phối truyền thống vẫn còn chiếm 80% thị phần thịt heo. Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thịt heo đang khuyến mãi giảm giá để khuyến khích người tiêu dùng thịt heo truy xuất nguồn gốc.

Thanh Nhân