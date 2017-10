Thông tin 3 thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun không tái ký hợp đồng với SM khiến người hâm mộ bàng hoàng, trong đó Sooyoung và Seohyun muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Tối ngày 09/10, fan K-pop nói chung, fan của nhóm Girls’ Generation nói riêng, đã phải đón nhận một tin rất buồn mà chẳng ai mong muốn: Ba thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun không tái ký hợp đồng với công ty chủ quản SM Entertainment. Theo đó, Tiffany sẽ tiếp tục kế hoạch du học của mình như tin tức nổ ra trước đó. Sooyoung và Seohyun tập trung vào con đường diễn xuất và nhạc kịch.

Tiffany, Seohyun và Sooyoung không tái ký hợp đồng.

Nhóm Girls’ Generation chính thức tan rã?

Như vậy, nhóm nhạc Girls’ Generation - từng được xem là “tường thành” của fan K-pop - đã phải đối mặt với khả năng tan rã sau khi kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt của mình vào ngày 05/08/2017 vừa qua. Trong suốt 10 năm qua, hai thành viên Sooyoung và Seohyun đã tham gia và gặt hái được những thành công gì tại mảng phim ảnh khiến cả hai quyết tâm theo đuổi diễn xuất và từ bỏ con đường ca hát? Hãy cùng SAOStar nhìn lại những vai diễn của họ nhé.

Sooyoung và Seohyun.

Seohyun

Mang vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng, dù có số lượng người hâm mộ đông đảo, em út nhà Girls’ Generation từng gây nghi ngờ về khả năng diễn xuất. Thậm chí, cô bị gắn “mác” “bình hoa di động”. Tuy chỉ tham gia những vai phụ nhỏ trong Passionate Love, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, nữ thần tượng nhận được nhiều ý kiến cho rằng nên trau dồi thêm trước khi “lấn sân” đóng phim.

Seohyun ở “Passionate Love”.

Vai diễn đầu tiên của Seohyun chính là trong phim Unstoppable Marriage vào năm 2008. Tuy chỉ là vai khách mời cùng với 6 người chị Taeyeon, Jessica, Sunny, Tiffany, Hyoyeon và Yoona, thế nhưng 7 nàng công chúa của Bulgwang-dong đã để lại nhiều ấn tượng về cô nàng em út này.

Trích đoạn trong Unstoppable Marriage.

Năm 2013, Seohyun được giao vai nữ phụ đầu tiên ở bộ phim Passionate Love. Khi tham gia Passionate Love, nữ thần tượng từng chia sẻ: “Tôi nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên từ khi còn bé, tuy nhiên, tôi không vội”. Chính vì thế, dù gặp không ít ý kiến chỉ trích, Seohyun cố gắng không ngừng nghỉ, trau dồi khả năng diễn xuất để trở thành diễn viên thực lực.

Trích đoạn diễn xuất của Seohyun trong tập 1 của Passionate Love.

Trích đoạn diễn xuất của Seohyun trong tập 2 của Passionate Love.

Sau đó, Seohyun lại tiếp tục được giao cho một số vai diễn khách mời trong The Producers (2015), Warm and Cozy (2015), Weightlifting Fairy Kim Bok-joo (2016) cũng như vai nữ phụ Woo-hee trong Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016).

Cảnh hôn ngọt ngào của Seohyun và Nam Joo Hyuk trong Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo.

Diễn xuất của Seo Hyun trong Bộ Bộ Kinh Tâm phiên bản Hàn đã giúp cô nàng em út nhóm Girls’ Generation ghi điểm trong lòng khán giả đại chúng.

Đặc biệt, ở tập 19, Seohyun trong vai công chúa Woo Hee đã chọn cách tự vẫn bằng việc nhảy từ tường thành xuống, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, của Thập tam hoàng tử cũng chính là tình nhân của cô, Baek Ah (Nam Joo Hyuk). Phân đoạn này để lại sự đau xót cho người xem, đồng thời mang đến không khí đầy u buồn cho bộ phim.

Trích đoạn công chúa Woo Hee (Seohyun) tự vẫn.

Sau những vai diễn nhỏ, năm 2017, Seohyun thử sức trong bộ webdrama Ruby Ruby Love - câu chuyện tình lãng mạn giả tưởng về Lee Ruby, cô gái trẻ bị hội chứng sợ xã hội, tình cờ có chiếc nhẫn ma thuật, cô trở thành nhà thiết kế trang sức thành công. Dự án phim ngắn đáng yêu, nhẹ nhàng này giúp em út nhà SNSD được người xem đón nhận bởi sự ngọt ngào, tươi sáng.

Tuy nhiên, khi Seohyun nhận lời mời tham gia dự án nhà đài MBC Thief, Mr. Thief, không ít khán giả tỏ ra lo lắng, hoang mang. Trước các lời chỉ trích, nữ thần tượng chia sẻ: “Thành thực mà nói, việc chỉ trích là hoàn toàn tự nhiên thôi. Tôi không tham gia nhiều tác phẩm với vai trò diễn viên nên mọi người nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Tôi cần phải thể hiện bản thân hơn nữa với dự án Thief, Mr. Thief lần này. Điều này khiến bản thân tôi cảm thấy càng có trách nhiệm hơn nữa. Tôi sẽ thật cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ với dự án phim này nên xin khán giả hãy thưởng thức bộ phim với một góc nhìn thoải mái“.

Không phụ sự cố gắng, học hỏi của Seohyun, Thief, Mr. Thief được người hâm mộ đánh giá cao về khả năng diễn xuất chân thật, tròn vai của dàn diễn viên. Đặc biệt, chuyện tình giữa Kang Dol Mok (Ji Hyun Woo) và Kang So Ju (Seohyun) nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả.

Trích đoạn Seohyun là vệ sĩ của Lim Jueun.

Trích đoạn Seohyun bị nhầm lẫn là tội phạm.

Trích đoạn Seohyun bắt gặp kẻ trộm đột nhập vào công ty và bị tấn công.

Sau bộ phim Thief, Mr. Thief, gần như Seohyun đã chinh phục được các khán giả truyền hình khiến cô nàng thêm phần tự tin cho diễn xuất của mình.

Sooyoung

Không kém thành viên cùng nhóm YoonA, Sooyoung là nữ thần tượng được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Sau khởi đầu với tư cách khách mời, vai phụ, cô được đóng vai chính cùng nhiều hình tượng nhân vật mới lạ ở các thể loại phim khác nhau như The 3rd Hospital, Dating Agency: Cyrano, Perfect Sense, 38 Revenue Collection Unit.

Trích đoạn Sooyoung trên giường bệnh trong tập 18 của The 3rd Hospital.

Sooyoung trong “38 Revenue Collection Unit”

Trích đoạn nụ hôn của Sooyoung và Lee Jong Hyuk trong “Dating Agency: Cyrano” tập 16.

Đặc biệt, người hâm mộ cho rằng diễn xuất của nữ thần tượng được lên một tầm cao mới ở My Spring Days. Đây là bộ phim giúp Sooyoung đạt Giải thưởng Phim truyền hình của nhà đài MBC và Giải thưởng Phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 8.

Teaser phim My Spring Days.

Bên cạnh đó, năm 2017 được coi là năm Sooyoung cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp diễn xuất, các bộ phim mà cô tham gia dự kiến lên sóng liên tiếp. Sau thời gian dài suy nghĩ và cân nhắc, nữ thần tượng chính thức xác nhận đóng vai nữ chính bộ phim truyền hình có tên Man Who Sets the Table. Drama kể về cặp vợ chồng trẻ hiện đại yêu nhau say đắm nhưng xảy ra mâu thuẫn khi về sống dưới một mái nhà. Khi không thể tiếp tục, cả hai ly thân dù vẫn sống cùng nhau, từ đó, nhiều tình tiết éo le, hài hước xảy ra.

Nụ hôn của Sooyoung và On Joo Wan trong “Man Who Sets The Table”.

Không chỉ thế, người hâm mộ cho rằng Girls’ Generation “thống trị” “màn ảnh nhỏ” xứ Hàn khi bên cạnh YoonA, Seohyun, Soo Young tham gia tới… 3 phim. Cùng với Man Who Sets the Table, nữ thần tượng đóng Polyclinic Doctor - drama lấy đề tài y học, xoay quanh các sinh viên y khoa đang trong thời kỳ thực tập để trở thành bác sĩ và A Person You Could Know kể về thói quen hiện đại do mạng xã hội tạo nên.

Trích đoạn của Sooyoung trong “A Person You Could Know”.

Kết

Có thể nói, với việc 3 thành viên Tiffany, Seohyun và Sooyoung không tái ký hợp đồng với công ty chủ quản, nhóm Girls’ Generation sẽ đứng trước nguy cơ tan rã là điều sớm muộn. Thế nhưng, với 10 năm đồng hành cùng nhau, là người hâm mộ chân chính, đã đến lúc chúng ta phải gạt nước mắt, chấp nhận sự thật và buông tay để từng người theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình. Chắc chắn rằng, với tất cả thành viên trong nhóm, Girls’ Generation chính là thanh xuân của họ, và cũng là tuổi trẻ của tất cả các SONE. Hãy cùng chúc tất cả luôn hạnh phúc và thành công với sự lựa chọn của mình.

Một lần nữa, và hẳn không phải là lần cuối cùng, chúng ta cùng hô vang:

지금은 소녀시대 , 앞으로도 소녀시대 , 영원히 소녀시대

Right now it’s Girls’ Generation, Tomorrow it’s Girls’ Generation and Forever it’s GIRLS’ GENERATION.

