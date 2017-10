Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Saudi Arabia ngày 7/10 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào cung điện hoàng gia tại thành phố Jeddah nằm bên bờ Biển Đỏ.

Xe cảnh sát bên ngoài Cung điện. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Saudi Arabia nói rằng một người lạ mặt đã ra khỏi chiếc xe Hyundai và bất ngờ nổ súng tấn công lực lượng bảo vệ hoàng gia ở trước cổng phía Tây của Cung điện Hòa bình tại thành phố Jeddah vào lúc 15h15 giờ địa phương. Lực lượng bảo vệ hoàng gia đã bắn trả và tiêu diệt kẻ tấn công sau khi đối tượng này bắn chết hai nhân viên an ninh và làm bị thương hai người khác.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết thêm kẻ tấn công là công dân Saudi Arabia, 28 tuổi, có mang theo một khẩu súng máy và 3 quả lựu đạn.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng để tìm hiểu động cơ của hung thủ. Vụ việc này xảy ra chỉ hai ngày sau khi Saudi Arabia tuyên bố triệt phá một nhóm khủng bố có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tiêu diệt 2 đối tượng và bắt giữ 5 người khác ở thủ đô Riyadh. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia đã cảnh báo công dân của mình về khả năng xảy ra các vụ tấn công, sau khi cảnh sát Saudi Arabia triển khai các hoạt động truy quét khủng bố.

Kể từ cuối năm 2014, IS đã thừa nhận thực hiện nhiều vụ đánh bom và xả súng nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite và lực lượng an ninh tại Saudi Arabia, vương quốc có đa số là người Hồi giáo theo dòng Sunni. Saudi Arabia cũng là một thành viên của liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu tại Syria và Iraq./.

TTXVN/Báo Tin Tức