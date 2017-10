Liên quan đến vụ bắt khẩn cấp nguyên Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, cơ quan Công an cũng bắt tạm giam 2 bị can đang công tác lại BQL rừng phòng hộ Sông Tranh vì có hành vi tham ô.

Ông Đoàn Tất Chẩn, nguyên Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh vừa bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến tham ô. Ảnh: TT

Chiều 17.10, Trung tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam thông tin: Liên quan đến vụ bắt khẩn cấp nguyên Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, ngoài bị can Đoàn Tất Chẩn - nguyên Giám đốc Ban quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Sông Tranh, hiện là Phó phòng Khoa học Thông tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã bị bắt tạm giam mà báo Lao động đã đưa tin.

Trong sáng 17.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam còn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can khác đang công tác tại BQL Rừng phòng hộ Sông Tranh.

Hai bị can bị bắt tạm giam tiếp theo là Trần Đồng - Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật BQL rừng phòng hộ Sông Tranh và Nguyễn Thị Bích Nhung - Kế toán trưởng BQL Rừng phòng hộ Sông Tranh (đóng tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Cả 3 bị can Chẩn, Đồng, Bích đều ngụ huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam để cùng điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, 3 đối tượng Chẩn, Đồng và Nhung trong quá trình công tác tại BQL rừng phòng hộ Sông Tranh đã phối hợp với nhau lập khống chứng từ chiếm đoạt tiền từ nguồn kinh phí giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam). Trước đầu, CQĐT xác định số tiền mà các bị can chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Trước đó, vào năm 2015, các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng phá rừng phòng hộ nghiêm trọng trong lâm phận BQL rừng phòng hộ Sông Tranh (thuộc địa phận xã Trà Giác và Trà Bui, huyện Bắc Trà My). Thời điểm đó, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và nhận định rất có thể có sự “bảo kê”, tiếp tay của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vì chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào rừng trong khi trạm bảo vệ rừng đặt ngay trên con đường đó nhưng gỗ lậu vẫn bị phá và tuồn về xuôi.

Vụ án phá rừng này sau đó đã được khởi tố nhưng Công an huyện Bắc Trà My đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm và dường như đã bị chìm xuồng. Sau quá trình điều tra, đến hiện tại CQĐT đã bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ việc để mở rộng điều tra.

