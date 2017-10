Không biết từ khi nào, giới giang hồ, trộm cắp tại vùng đất bazan Tây nguyên gọi hắn là Đại Cao nguyên chứ không phải tên thật hồ Vỹ dũng. dũng đã hai lần vào tù với tổng mức án 9 năm về tội Trộm cắp tài sản. Vốn giỏi nghề "hai ngón", gã tướng cướp không chỉ ranh mà còn rất giỏi trong việc mở khóa...

Vờ chăm chỉ cải tạo để... trốn trại

Hồ Vỹ Dũng (SN 1975, quê gốc Quảng Nam, thường trú phường Quyết Thắng, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thụ án tại Trại giam Đắk Trung (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lăk). Ngay từ khi còn nhỏ, Dũng đã không tu chí học hành, học xong lớp 2 thì bỏ ngang.

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, thay vì chăm chỉ lao động để đỡ đần cha mẹ, Dũng lại lân la làm quen với các nhóm bụi đời, giang hồ tại thị xã Kon Tum rồi liên tiếp sa ngã.

Không dưới chục lần, Dũng bị các cơ quan chức năng các tỉnh Tây Nguyên xử phạt hành chính về các hành vi vi phạm pháp luật. Khi bị bắt đi cải tạo trong vụ án xảy ra tại Kon Tum năm 2001, Dũng luôn tỏ ra là một phạm nhân biết ăn năn hối cải, chấp hành tốt nội quy, chăm chỉ lao động.

Không chỉ các quản giáo trại giam và ngay cả các phạm nhân cùng lao động cải tạo cũng nghĩ hắn đang chú tâm cải tạo để hoàn lương.

Nhưng ít người biết đằng sau vỏ bọc tỏ ra ăn năn hối cải ấy chính là âm mưu trốn trại. Sau nhiều đêm vắt óc suy tính, Dũng quyết định lên kế hoạch hành động là lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo trong khi đi lao động để trốn thoát. Hắn nghĩ , đây chính là cơ hội không thể tốt hơn bởi suốt thời gian qua, hắn luôn tỏ ra lao động chăm chỉ nên cán bộ sẽ lơ là, mất cảnh giác.

Chiều hôm ấy, khi hoàng hôn buông xuống, trời vần vũ mây đen, lợi dụng lúc phạm nhân vội tránh mưa và cán bộ quản giáo không để ý, Hồ Vỹ Dũng chớp thời cơ nhẹ nhàng rời xa dần khu vực lao động. Sau khi lẩn mình vào những tán cây cà phê rậm lá, Dũng thoát nhanh vào rừng, chạy nhanh như thể bị ma đuổi.

Những cánh rừng cà phê mênh mông bạt ngàn nối tiếp nhau đã tạo điều kiện thuận lợi cho tên tù nhân chạy trốn. Ngay sau khi phát hiện Hồ Vỹ Dũng bỏ trốn, lực lượng cán bộ chiến sĩ Trại giam Đắk Trung đã triển khai lực lượng lớn tổ chức vây bắt.

Tuy nhiên, do sự việc phát hiện muộn, địa bàn rộng lớn nên lực lượng vây bắt đành về tay không. Là người sống lâu năm tại các tỉnh Tây Nguyên nên không mấy khó khăn, Hồ Vỹ Dũng đã có mặt tại TP.Plieku (tỉnh Gia Lai), cách trại giam Đăk Trung khoảng hơn 200km chỉ sau 5 tiếng trốn trại.

Bị bắt lại tiếp tục trốn trại

Sau một thời gian sống chui lủi ở TP Pleiku, Dũng trở về nơi thường trú tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Biết lực lượng trinh sát trại giam đang truy bắt, Dũng luôn cảnh giác, thay hình đổi dạng: lúc đóng giả thư sinh, lúc giả thanh niên đi xin việc làm để kiếm miếng cơm qua ngày. Thủ đoạn trên đã giúp hắn tránh được cuộc truy lùng của lực lượng công an trại giam Đăk Trung suốt một thời gian.

Thấy đã 5 tháng kể từ ngày vượt trại mà lực lượng công an vẫn chưa lần ra tung tích nên Dũng cho rằng mình đã thoát được sự truy đuổi. Với bản chất của một kẻ lười lao động nhưng thích ăn sung mặc sướng, Dũng tiếp tục hành động bất lương.

Để tránh đụng độ với Công an Kon Tum, Gia Lai, Dũng quyết định lên tận biên giới Đắk Tô, Tân Cảnh (giáp với biên giới hai nước Lào và Campuchia) để hoạt động. Ngày đầu đặt chân đến vùng biên giới núi rừng Tân Cảnh, Dũng làm quen với Nguyễn Văn Đức (thường trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Dũng và Đức rủ nhau trộm cắp xe môtô của anh Nguyễn Trọng Thắng (trú ở xã Tân Cảnh, Đăk Tô) mang xuống TP Hồ Chí Minh bán cho một người không rõ địa chỉ với giá 2 triệu đồng.

Bị mất xe máy, anh Thắng đã trình báo cơ quan công an nên ngay sau đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Tô đã bắt được Dũng. Không chấp nhận việc bị bắt, Dũng nghĩ nếu tiếp tục bị giam tại Đắk Tô, rất có thể lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk và trại giam Đắk Trung sẽ lần ra việc mình bỏ trốn nên Dũng tiếp tục lập mưu trốn trại lần nữa.

Trong khi bị tạm giữ tại công an huyện, vô tình Dũng nhặt được một chiếc đinh nhỏ. Tuy đã bị hoen rỉ bên ngoài nhưng vẫn còn sắc nhọn, Dũng kẹp chiếc đinh vào bẹn, chờ cơ hội để bỏ trốn. Thấy nhà tạm giữ nơi góc tường ẩm thấp, Dũng nghĩ chiếc đinh sẽ phát huy tác dụng nên bắt đầu khoét tường nhà tạm giam.

Ngay sau khi thoát khỏi nhà tạm giam Công an huyện Đăk Tô, giống như lần trước, Dũng bỏ chạy vào các rẫy cafe nhưng chỉ 5 ngày sau, Dũng lại bị tóm và phải quay lại trại giam. Với bản chất của một tên tội phạm nguy hiểm, Hồ Vỹ Dũng luôn nghĩ cách trốn thoát nên một lần nữa hắn thành công.

Khi đêm về khuya, lúc nhà tạm giữ của Công an huyện Đăk Tô chìm vào đêm tối, Dũng lại tìm cách trốn trại. Lần này, vận may lại tiếp tục mỉm cười với gã trộm cắp khi thanh chấn song nơi lỗ thông gió đã bị Dũng bẻ được. Sau khi thoát ra ngoài, rút kinh nghiệm lần trước, Dũng không dám ở lại địa bàn Kon Tum nên nhanh chân nhảy lên một chiếc xe khách đêm chạy qua Quốc lộ 1 về thẳng Gia Lai.

Những ngày sau đó, Dũng về sống lang thang tại thành phố PleiKu và nảy sinh ý định dùng súng cướp xe taxi. Thực hiện ý định trên, Dũng làm quen với Nguyễn Văn Sơn là cán bộ địa chính xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đặt vấn đề mua súng.

Để có tiền, Dũng liên tục "đạo chích" các gia đình không có người ở nhà hoặc lơ là mất cảnh giác khóa cửa. Ngoài ra, y còn lân la tới các khu đông người như chợ hay các đám hiểu hỷ đề hành nghề "hai ngón". Sơn đồng ý bán cho Dũng một khẩu súng AR15 với giá 400.000 đồng.

Sơn đưa Dũng đến Ủy ban nhân dân xã Ayun và lấy khẩu súng AR15 của xã Đội Ayun đưa cho Dũng. Sau đó Dũng mua 5 viên đạn của một người bán đồng nát không rõ địa chỉ.

Tên cướp áo đen ở đèo phượng hoàng

Có được khẩu súng để hành nghề, Dũng giấu khẩu súng AR15 trong vỏ hộp đựng ăng ten tivi rồi đón xe ô tô đi từ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xuống huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, sau đó lại thuê xe taxi đi thành phố Buôn Ma Thuột với ý định đến đoạn đường vắng sẽ cướp xe.

Khoảng 20h sẩm tối ngày 20/2/2002, tại khu vực Ngã Ba Thành (thuộc địa bàn xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) xuất hiện một thanh niên ngoài 20 tuổi. Nhìn dáng dấp mảnh khảnh, đẹp trai của gã, ai cũng nghĩ đây là người đi làm ăn xa mới về. Vác trên vai một chiếc ba lô với lỉnh kỉnh đồ đạc, thanh niên này còn xách theo một túi dài khoảng 1m.

Trước ánh mắt tò mò của bà bán hàng nước, gã cười: "Ti vi nhà cháu bị hỏng dàn ăng ten nên không xem được. Cháu phải mua bộ ăng ten mới". Thấy nhiều người lái xe ôm mời mọc, gã xua tay từ chối. Gã nói với một anh lái xe ôm: "Gọi cho tôi một chiếc xe taxi đi Đắk Lắk, tài xế sẽ trả tiền hoa hồng cho anh".

Mừng rỡ vì không phải chạy xe nhưng vẫn có được tiền công, anh lái xe ôm hăm hở gọi điện cho một hãng taxi quen. Một lát sau, một chiếc taxi 4 chỗ màu đỏ, do anh Nguyễn Tuấn Hoàng điều khiển chạy đến. Theo thỏa thuận, giá mà gã thanh niên phải trả cho chuyến hành trình về đến Buôn Ma Thuột sẽ là 650.000 đồng, lái xe ôm được trả 50.000 tiền "cò".

Dù đã được tuyên truyền nhiều về cách đề phòng bọn cướp nhưng nhìn vóc dáng người thanh niên cũng như lời lẽ vô cùng nhỏ nhẹ của anh ta, anh Hoàng không thể ngờ chính vị khách tuấn tú này sẽ gây tai họa cho mình.

Khoảng 23h cùng ngày, xe chạy được khoảng 100km thì bắt đầu đi vào khu vực đèo Phượng Hoàng (thuộc quốc lộ 26 nối Đăk Lăk - Khánh Hòa), anh Hoàng bỗng điếng người khi nhìn thấy khẩu súng AR15 từ tay vị khách ép sát vào má. “Dừng lại, giao xe” - vị khách ra lệnh.

Quá sợ hãi, anh Hoàng đã lao xe xuống lề đường mắc kẹt không lên được. Lúc này Dũng bắt anh Hoàng đón xe để kéo xe lên. Khi đón được xe, anh Hoàng nghĩ ngay cơ hội thoát hiểm bằng cách leo lên xe hô cướp. Dũng hốt hoảng bỏ chạy không quên mang theo khẩu súng.

Sau khi cướp hụt, Dũng điên cuồng thực hiện những vụ cướp khác. Hắn vào nhà anh Tạ Ngọc Tuy (ở thôn 3, xã Ea Trang, huyện M’Đrăk) lấy trộm chiếc xe đạp rồi đi về hướng thành phố Buôn Ma Thuột.

Sau đó Dũng bỏ xe, y vào nhà anh Trương Công Thắng dùng súng khống chế cướp xe môtô rồi phóng thẳng về ngã ba Dầu Giây (huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) bán cho một người không rõ địa chỉ, giá 1,4 triệu đồng. Dũng tiếp tục đi đến cầu La Ngà (thuộc huyện Định Quán, Đồng Nai) vứt súng xuống sông rồi về thẳng TP.Hồ Chí Minh sống lang thang.

Tiếp tục ý định cướp xe taxi nhưng không còn súng, Dũng mua một con dao nhét vào người rồi gọi xe taxi do anh Phạm Quyết Thắng điều khiển chở lên Buôn Ma Thuột với giá 1,3 triệu đồng. Khoảng 5h30 ngày 14/3/2002, xe đến địa phận Buôn Ma Thuột, Dũng yêu cầu anh Thắng cho xe theo Quốc lộ 14 đi Gia Lai.

Đến Km 7 Quốc lộ 14, Dũng yêu cầu anh Thắng cho xe chạy vào lô cao su qua Tỉnh lộ 8, huyện Cư M’gar. Xe chạy khoảng 600m, anh Thắng dừng lại để xem đường thì Dũng dùng dao đâm nhiều nhát vào người làm nạn nhân gục xuống.

Tưởng anh Thắng đã chết, Dũng kéo anh Thắng ra ghế sau rồi tự lái xe với ý định sẽ bỏ anh Thắng ở nơi vắng. Khi đến xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar, Dũng rẽ vào đường liên thôn, do bị xóc nên anh Thắng tỉnh dậy và ôm cổ Dũng vật xuống. Hai bên giằng co khiến xe mất thăng bằng lật nghiêng xuống lề đường.

Dũng vội vã xuống xe đón xe ôm bỏ trốn. Liên tục nhiều vụ cướp nguy hiểm xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định tất cả các vụ cướp đều do một người thực hiện. Dựa vào các đặc điểm nhận dạng và miêu tả của các nạn nhân, lực lượng trinh sát hình sự xác định đó chính là Hồ Vỹ Dũng, tên tội phạm đã bỏ trốn khỏi trại giam Đắk Trung và hai lần đào thoát khỏi nhà tạm giam Công an huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum).

Tuy nhiên, suốt 5 tháng truy tìm tung tích của tên tội phạm, lực lượng truy bắt có lúc lên tới vài trăm người nhưng vẫn không tài nào bắt được Dũng đang lẩn trốn.

Lưới trời lồng lộng

Một ngày đầu thu, trinh sát hình sự Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai nhận được nguồn tin Dũng xuất hiện trên địa bàn TP Pleiku liền tổ chức truy bắt.

Nhưng Dũng rất ranh ma, y vừa hành động táo bạo vừa lẩn trốn nhanh không để lại dấu vết nên việc truy bắt tên tội phạm không hề dễ dàng. Quyết tâm ngăn chặn tội ác của Dũng, lực lượng trinh sát TP.Pleiku đã tích cực săn lùng mọi ngõ ngách và đặt cơ sở theo dõi khắp nơi.

Trong suốt 10 ngày đêm và trinh sát đã lần ra tung tích của hắn. Khoảng 2h sáng 18/8/2005, nhận được tin Dũng vừa đón xe ôm rời khu vực nội thành TP.Pleiku, trinh sát lập tức phong tỏa vùng ngoại ô và bí mật kiểm tra những khu vực trọng điểm.

Trong khi các trinh sát đang tiến hành công việc thì nhận được tin Dũng đang có mặt tại quán cà phê N., một địa điểm ở ngoại ô thành phố. Lúc này các mũi trinh sát được lệnh bao vây quán N. Trinh sát ập vào khi Dũng đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê trong cơn phê ma túy.

Ngay lập tức, Dũng bị bắt. Cũng như những lần trước, mỗi khi bị công an bắt là hắn tính chuyện bỏ trốn. Liên tiếp gây ra nhiều vụ trọng án, Dũng biết rằng mình không thể ngồi yên chờ ngày đền tội nên một lần nữa hắn tìm cách bỏ trốn. Vốn thông thạo việc mở khóa nên khi phát hiện có một chiếc tăm xỉa răng ở nền nhà, Dũng ngay lập tức tận dụng.

Y nhặt chiếc tăm, dùng đầu nhọn chọc vào ổ khóa và thật bất ngờ, chiếc khóa bật mở. Phá được khóa, Dũng lẻn ra ngoài định nhảy qua tường rào thì bị một chiếc sĩ bảo vệ ngăn chặn kịp thời, bắt Dũng quay trở lại phòng tạm giam.

Một ngày cuối tháng 8/2002, tức hơn nửa năm sau ngày xảy ra vụ cướp tại cánh rừng cao su gần TP.Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đăk Lăk bất ngờ nhận được một thông tin vô cùng quý giá từ Công an tỉnh Gia Lai. Đơn vị bạn cho biết, họ vừa bắt giữ một đối tượng bị Công an TP Pleiku bắt theo lệnh truy nã.

Qua đối chiếu một số thông tin của Công an tỉnh Gia Lai cung cấp, lực lượng truy bắt thở phào nhẹ nhõm bởi đây chính là Hồ Vỹ Dũng, kẻ trốn trại và đang bị truy nã gắt gao suốt thời gian qua.

Một thời gian sau, tại Trại giam Đắk Trung, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử Hồ Vỹ Dũng với 4 tội danh gồm: Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Trốn khỏi nơi giam.

Đại Cao Nguyên tức Hồ Vỹ Dũng đã nhận 20 năm tù về những hành vi phạm tội đã gây ra. Nhiều người cho rằng, hình phạt trên còn có phần khoan hồng cho Dũng bởi hai lần cướp taxi và một lần cướp xe máy, Dũng đều gây ra trọng thương cho người bị hại. Tuy nhiên, mức hình phạt dành cho Dũng như vậy cũng đủ để hắn suy ngẫm lại cuộc đời mình sau hành trình đầy tội lỗi của y.

