LTS - Tuần lễ Cấp cao APEC là sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2017, sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11-11-2017, tại TP Ðà Nẵng. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an để tìm hiểu về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại TP Ðà Nẵng sắp tới. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên (PV): Tuần lễ Cấp cao APEC được xem là một sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2017. Ðồng chí có thể cho biết những khó khăn đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện đặc biệt này?

Thượng tướng Bùi Văn Nam: APEC tập trung 21 nền kinh tế, trong đó có những nền kinh tế đứng đầu thế giới như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản..., đại diện cho 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP toàn cầu và 49% thương mại thế giới, được xác định là động lực tăng trưởng và liên kết toàn cầu. Ðây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức APEC (lần đầu vào năm 2006), là một trọng tâm đối ngoại trong năm 2017, nhằm triển khai đường lối của Ðại hội XII của Ðảng. Có thể nói, chúng ta có nhiều thuận lợi, cơ hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, dưới góc độ tổ chức, nội dung và công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Trước tiên có thể thấy, tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp; gia tăng các thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống, nổi lên là các điểm nóng khu vực, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia...

Năm APEC 2017 có chủ đề: "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung", với nhiều sự kiện, xuyên suốt trong năm với 20 hội nghị lớn và khoảng 150 cuộc họp nhóm công tác, cấp chuyên gia; diễn ra tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, phân bố trên cả nước ở ba miền bắc, trung, nam. Nhất là Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra từ ngày 6-11 đến 11-11-2017 tại TP Ðà Nẵng, là thành phố đầu tiên ngoài Hà Nội được vinh dự lựa chọn tổ chức một sự kiện cấp cao, có cấp độ và quy mô lớn như Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25. TP Ðà Nẵng giữ vị trí chiến lược khu vực miền trung, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho Hội nghị Cấp cao APEC.

Tuần lễ Cấp cao là sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017, sẽ có sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế APEC và khách mời; đặc biệt là nguyên thủ các quốc gia như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản; cấp độ bảo vệ là cấp độ cao nhất. Quy mô Tuần lễ Cấp cao sẽ có hơn 10 nghìn người, bao gồm đại biểu và phục vụ; các sự kiện diễn ra tại nhiều địa điểm, địa bàn rộng, kéo dài trên phạm vi 10 km dọc tuyến biển, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là phương án bảo vệ, bố trí lực lượng, đón, dẫn, phân luồng giao thông, an toàn y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm... Các đoàn nước ngoài đến tiền trạm cho Tuần lễ Cấp cao đều rất quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn của nước chủ nhà.

PV: Ðề nghị đồng chí cho biết về chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Năm APEC 2017?

Thượng tướng Bùi Văn Nam: Năm APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC, có thể xem như sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm diễn ra tại Việt Nam, là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam triển khai Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng về chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam. Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị, tổ chức Năm APEC 2017. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp toàn thể lần thứ tám của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tại Hà Nội ngày 22-6-2017, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC cần kỹ lưỡng về mọi mặt, trọng thị, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh.

Công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC đã được Việt Nam chuẩn bị từ rất sớm, kỹ lưỡng ngay từ giữa năm 2015, với việc thành lập Ủy ban Quốc gia về APEC 2017, do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh là Chủ tịch; Ban Thư ký quốc gia và năm tiểu ban trực thuộc, gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Lễ tân, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, Tiểu ban Vật chất và Hậu cần, Tiểu ban An ninh và Y tế. Ðến nay, Ủy ban Quốc gia đã tiến hành chín phiên họp; tổ chức sơ duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC tại Ðà Nẵng (30-9 - 1-10-2017).

Tiểu ban An ninh và Y tế APEC do một đồng chí Thứ trưởng Công an làm Trưởng Tiểu ban, có sự tham gia của các thành viên chủ chốt, thuộc các bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế và các địa phương liên quan..., với nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu, sự kiện của Năm APEC 2017, trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Ðà Nẵng. Ðảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác công an trong năm 2017. Ðồng chí Bộ trưởng Công an đã nhấn mạnh nhiệm vụ này trong triển khai công tác năm 2017 của Bộ Công an; yêu cầu lực lượng công an các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt trong cả năm 2017; bảo đảm chủ động trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn cho các hoạt động của Năm APEC 2017.

PV: Ðến thời điểm này, có thể nói Năm APEC 2017 đã đi gần hết chặng đường và chuẩn bị cho chặng cuối cùng là Tuần lễ Cấp cao vào tháng 11-2017. Ðồng chí cho biết công tác bảo vệ các hội nghị, sự kiện của Năm APEC đã được triển khai thực hiện thời gian qua như thế nào?

Thượng tướng Bùi Văn Nam: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Ủy ban Quốc gia, Tiểu ban An ninh và Y tế APEC đã khẩn trương, tích cực triển khai các mặt hoạt động ngay sau khi thành lập. Bộ trưởng Công an đã ra quyết định thành lập Tiểu ban An ninh trật tự APEC 2017 của Bộ Công an từ tháng 5-2016 để tập trung chỉ huy, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị thành viên của Tiểu ban An ninh và Y tế APEC cũng như các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác bảo vệ các hội nghị, sự kiện trong khuôn khổ Năm APEC 2017. Bộ trưởng Công an đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCA về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Năm APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao.

Ðến nay, Tiểu ban An ninh và Y tế và Tiểu ban An ninh trật tự APEC 2017 đã phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban của Ủy ban Quốc gia, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, triển khai bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sáu hội nghị/đối thoại cấp bộ trưởng, các quan chức cao cấp và hơn 120 cuộc họp các cấp diễn ra trên địa bàn tám tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Các đơn vị công an tổ chức tốt công tác nắm tình hình, có nhiều tham mưu, kiến nghị đóng góp công tác tổ chức các hội nghị, sự kiện trong khuôn khổ Năm APEC 2017; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, chặt chẽ trong công tác xuất, nhập cảnh cho các đại biểu, hàng hóa, phương tiện liên quan; tổ chức tốt công tác đón dẫn, phân luồng giao thông theo yêu cầu; tăng cường công tác đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động, khủng bố và các loại tội phạm, bảo đảm an ninh địa bàn trong mọi tình huống; chủ động các phương án phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, công tác quản lý người nước ngoài, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý cư trú; phối hợp các đơn vị quân đội bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng và hệ thống thông tin liên lạc; phối hợp trong bảo đảm cảnh quan môi trường, vệ sinh đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm... Ðến nay, các sự kiện trong khuôn khổ Năm APEC 2017 đã diễn ra bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

PV: Xin đồng chí cho biết một số công tác trọng tâm sắp tới mà Tiểu ban An ninh và Y tế APEC và lãnh đạo Bộ Công an tập trung chỉ đạo, nhất là trong bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC sắp tới?

Thượng tướng Bùi Văn Nam: Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban Quốc gia và Bộ trưởng Công an, Tiểu ban An ninh và Y tế và Tiểu ban An ninh trật tự APEC 2017 sẽ tập trung vào một số công tác trọng tâm sau:

Một là, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch bảo vệ các hội nghị, sự kiện còn lại của Năm APEC 2017, trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao, thống nhất phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp, thông tin liên lạc và bố trí các lực lượng công an, quân đội, y tế; bảo đảm chủ động trong mọi tình huống, kể cả tình huống có thiên tai, bão lũ ảnh hưởng đến các hội nghị.

Hai là, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Thư ký quốc gia và các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC, các đơn vị, địa phương liên quan, nhất là TP Ðà Nẵng và lực lượng quân đội, thống nhất các vấn đề về lễ tân, hậu cần, đón dẫn, quy trình, quy định về an ninh, an toàn, tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn các địa điểm, phương tiện phục vụ Tuần lễ Cấp cao, tập huấn cho các lực lượng tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao.

Ba là, tập trung hoàn thiện Trung tâm Chỉ huy của Tiểu ban và Bộ Công an tại TP Ðà Nẵng, hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm các yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo, điều hành thống nhất, liên tục, kịp thời các vấn đề về điều kiện bảo đảm, chế độ thông tin báo cáo.

Bốn là, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh các mặt công tác bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tăng cường các cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Công an Ðà Nẵng trong công tác bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC, tăng cường phối hợp cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước thành viên APEC và các quốc gia khu vực, phối hợp INTERPOL và ASEANAPOL trong trao đổi thông tin, tình hình và xử lý các vấn đề về an ninh ảnh hưởng đến Tuần lễ Cấp cao.

Năm là, công an các đơn vị, địa phương bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần để triển khai kế hoạch công tác an ninh Tuần lễ Cấp cao, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, nhất là Quân khu 5 bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn vùng biển, vùng trời, biên giới, không gian mạng và an ninh trật tự địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống về an ninh.

Tiểu ban An ninh và Y tế APEC sẽ tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phòng chống khủng bố, giải cứu con tin vào cuối tháng 10; bố trí lực lượng tham gia và bảo đảm an ninh, an toàn lễ tổng duyệt theo phân công của Ủy ban Quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao.

Có thể nói, đến thời điểm này, dưới sự chỉ đạo của T.Ư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc chủ động, tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là lực lượng công an, quân đội và TP Ðà Nẵng, sự ủng hộ của nhân dân, Việt Nam đã sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Các đơn vị thành viên của Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017 và lực lượng công an toàn quốc cần quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC; khẩn trương các mặt công tác theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, báo cáo; sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng!