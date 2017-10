SAA đã có thể kiểm soát được tuyến đường cao tốc Deir Ezzor-Mayadin lần đầu tiên sau nhiều năm bị IS kiểm soát.

Ngày 17/10, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt đầu rút lui khỏi thị trấn chiến lược Mohassan sau khi quân tiếp viện của quân đội Ảrập Syria (SAA) được tăng cường lên từ phía nam thành phố Deir Ezzor.

Ngoài việc rút lui khỏi Mohassan, lực lượng khủng bố cũng đã rút khỏi các thị trấn gần đó là Bo 'Umar, Bo Lel và Al-Tob, nằm dọc theo tuyến đường huyết mạch Deir Ezzor-Mayadin.

Trước mắt quân đội chính phủ sẽ không tiến vào các ngôi làng vừa giành được từ tay IS. Công tác rà phá bom mìn sẽ được thực hiện, trước khi lực lượng chính phủ tiếp quản khu vực này.

Những chiến thắng quan trọng mà quân đội chính phủ vừa giành được đã giúp cho họ có thể kiểm soát được tuyến đường cao tốc Deir Ezzor-Mayadin lần đầu tiên sau nhiều năm bị IS kiểm soát.

Ngoài ra, việc SAA giải phóng liên tiếp 6 thị trấn chiến lược sau khi kiểm soát Mayadin đã giúp thành phố này có được một vùng đệm an toàn, ngăn không cho lực lượng khủng bố tái chiếm.

Bản đồ chiến sự Deir Ezzor ngày 16/10

Tại bờ đông Euphrates, ngày 16/10, các đơn vị thuộc sư đoàn cơ giới số 4 và quân đoàn tình nguyện số 5 đã tiến vào giải phóng thị trấn chiến lược al-Husayniyah sau 24 giờ giao chiến ác liệt với các tay súng IS. Khu dân cư này nằm phía đông bắc thành phố Deir Ezzor.

Các lực lượng vũ trang Syria gần như đã hoàn thành vòng vây IS trong thành phố Deir Ezzor, ngăn chặn các lực lượng dân quân người Kurd tiến sát đến bờ tây nam sông Euphrates trên khu công nghiệp Deir Ezzor.

Theo Ibrahim Joudeh, phóng viên chiến trường Al-Masdar News, mục tiêu tấn công tiếp theo của quân đội Syria, chiến đấu trên bờ đông Euphrates là thị trấn Janenah.

Nga điều tra Mỹ

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ điều tra Mỹ về việc để các chiến binh thánh chiến tại Iraq và Syria thoát khỏi vùng kiểm soát.

Ông Lavrov nói rằng, Nga, Jordan và Mỹ đã cùng nhau thiết lập một khu vực leo thang ở phía tây nam của Syria. Ông coi đây là một thành tựu quan trọng, mặc dù không thể khẳng định thỏa thuận này sẽ kéo dài.

"Nếu bạn theo dõi những tin tức từ Bộ Quốc phòng, bạn có thể thấy rằng, rất nhiều chiến binh thánh chiến đang thoát khỏi lãnh thổ do Mỹ kiểm soát tại Syria và Iraq, và tạo ra nhiều vấn đề cho quân đội Syria", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Theo ông Lavrov, Moscow hiện đang điều tra Washington về vấn đề này, và ông hy vọng việc các chiến binh thánh chiến thoát khỏi vùng lãnh thổ do Mỹ kiểm soát không phải là cố ý.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Lavrov cũng nói thêm rằng, Jabhat al-Nusra (hiện nay được biết đến với cái tên Hayat Tahrir al-Sham) có thể sẽ được bảo vệ như một ẩn số chống lại chính phủ Syria trong tương lai.

Ông cho biết, vào tháng 9/2016, Nga và Mỹ đã đồng ý tách riêng các lực lượng đối lập Syria và những kẻ khủng bố, tuy nhiên Washington đã không ủng hộ một phần quan trọng trong thỏa thuận.

Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo trước đây đã thương lượng với những kẻ khủng bố IS ở Manbij, Al-Thawrah và Raqqa, cho chúng rút lui để đổi lấy những vùng lãnh thổ quan trọng tại Syria.

Cuộc tấn công do Mỹ và liên quân thực hiện tại Mosul đã cố ý để trống phần phía tây của thành phố, giúp IS rút quân khỏi Mosul và tràn ra khắp biên giới Syria. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thành công do sự tiến bộ nhanh chóng của các lực lượng Iraq tại biên giới Syria.

Trực thăng Nga tiêu diệt khủng bố tại Deir Ezzor

Trung Kiên