Nhiều trường hợp xe máy sập ổ gà té ngã, xe container lọt ổ voi lật nghiêng… là chuyện thường ngày ở con đường ĐT743 (Bình Dương).

Tuyến đường ĐT743 dài trên 12 km, nối các khu công nghiệp (KCN) VSIP, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 của tỉnh Bình Dương với KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đây là con đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đông Nam bộ đi qua TP.HCM và ngược lại với mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện. Tuy nhiên, gần hai năm nay tuyến đường này trở thành nỗi kinh hãi của người dân và cánh tài xế vì “cõng” trên mình những ổ voi, ổ gà và cả… ao nước lênh láng. Nguy cơ dẫn đến tai nạn chết người có thể xảy ra bất cứ lúc nào!

Tai nạn như cơm bữa

Có mặt trên tuyến đường ĐT743 vào giờ tan tầm chiều 21-10, PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận rất nhiều công nhân ra về bằng xe máy. Họ phải vượt qua những ổ gà, ổ voi, thậm chí cả ao sâu nửa mét trên mặt đường nên rất vất vả, nguy hiểm. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp xe máy bị sụp ổ gà và té ngã. Điều này là khó tránh bởi hầu hết làn đường dành cho xe máy dọc tuyến đường này đều bị hư hỏng và ngập trong nước.

Kế bên dòng xe máy là dòng xe tải nối đuôi nhau, tranh giành cố vượt lên trên mặt đường chật hẹp cũng đầy ổ voi. Thỉnh thoảng đang đi, một ô tô dừng lại vì không dám liều mạng vượt ẩu ổ voi trước mặt khiến các phương tiện phía sau phải thắng gấp, những thùng container rung rinh cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh, nhiều người điều khiển xe máy cố luồn lách, cặp hông xe tải... nên rất dễ xảy ra va quẹt.

Ông Nguyễn Văn Xuân (một cư dân ngụ phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, TP Bình Dương lâu năm) cho biết con đường này xuống cấp gần hai năm nay. Hằng ngày, lượng xe qua lại quá đông nên liên tục xảy ra các vụ TNGT. “Con đường này khủng khiếp lắm. Ngày nào cũng kẹt xe hết. Còn TNGT thì xảy ra như cơm bữa. Tôi từng chứng kiến có ngày xảy ra 4-5 vụ tai nạn…” - ông Xuân nói.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn (ngụ Đồng Nai) cho biết anh lái xe tải chở hàng đi qua nhiều tuyến đường ở TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương nhưng đường ĐT743, đoạn từ Quân đoàn 4 đến miếu Ông Cù thuộc địa phận thị xã Thuận An là nguy hiểm nhất. “Công nhân rất đông, mật độ xe cao mà đường quá xấu nên mỗi lần đi qua tôi luôn bị căng thẳng” - anh Tuấn chia sẻ.

Chưa biết khi nào sửa đường

Vừa nghe chúng tôi đề cập đến đường ĐT743, ông Quản Văn Bình, Chủ tịch UBND phường An Phú, nói ngay lần nào tiếp xúc cử tri địa phương cũng được nghe phản ánh về tình trạng xuống cấp, giao thông nguy hiểm trên tuyến đường này. “Vì đây là tuyến đường quản lý của tỉnh nên địa phương chỉ ghi nhận phản ánh của người dân rồi làm báo cáo gửi lên đơn vị có chức năng. Tỉnh cũng đã có chủ trương mở rộng và nâng cấp tuyến đường này nhưng chưa biết chừng nào thực hiện” - ông Bình cho biết.

Được biết cách đây đúng hai năm (tháng 10-2015), UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, mở rộng đường ĐT743 đoạn giáp ranh giữa thị xã Thuận An và thị xã Tân Uyên đến cầu vượt Sóng Thần, thị xã Dĩ An. Theo kế hoạch, tuyến đường có quy mô sáu làn xe với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau lễ đến nay, việc mở rộng nâng cấp tuyến đường vẫn án binh bất động.

Theo lộ trình của dự án xây dựng, mở rộng đường ĐT743 đoạn giáp ranh giữa thị xã Thuận An và thị xã Tân Uyên đến cầu vượt Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh đang gấp rút hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và sớm xây dựng mở rộng, nâng cấp tuyến đường này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương TRẦN THANH LIÊM

Đáng chú ý là vào tháng 8-2016, tỉnh Bình Dương cho tháo dỡ Trạm thu phí An Phú trên đường ĐT743, tuyến đường này rơi vào hư hỏng nặng do lưu lượng xe container và xe tải lưu thông ngày một nhiều hơn. “Mặt đường ĐT743 bị xuống cấp, hư hỏng trầm trọng là do các loại phương tiện trọng tải lớn qua lại với mật độ đông” - ông Trần Bá Luận, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương, nói. Ông Luận cho biết trong thời gian tới Sở GTVT sẽ sớm xây dựng, nâng cấp và cải thiện giao thông ở khu vực này. Tuy nhiên, thời gian cụ thể thì chưa tính được.

Trong khi đó, một đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND tỉnh Bình Dương cho biết dự kiến từ nay tới cuối năm sẽ giải ngân khoảng 200 tỉ đồng để bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường ĐT743, đoạn từ miếu Ông Cù tới cầu vượt Sóng Thần. Số tiền còn lại sẽ tiếp tục chờ bố trí vốn của tỉnh trong các năm tiếp theo. Như vậy, nhiều khả năng trong năm 2017 tuyến đường ĐT743 vẫn chưa được thi công. Được biết dự án mở rộng đường ĐT743 do Tổng Công ty Becamex IDC (doanh nghiệp nhà nước) làm chủ đầu tư.

Tai nạn dồn dập

Chỉ tính từ đầu tháng 10 đến nay, PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ít nhất sáu vụ TNGT.

- Trong chiều 18-10 đã xảy ra hai vụ lật xe do dính ổ voi trên đường ĐT743. Một chiếc xe container đang đi trên đường bị sụp hố sâu khiến xe nghiêng, rơi thùng container xuống đường. Rất may là không ai bị thương vong. Sau đó khoảng hơn một giờ, cũng đoạn đường này, một chiếc xe tải chở bia bị lật do lọt hố nước sâu.

- Ngày 16-10, chỉ trong vòng 15 phút trên đường ĐT743 xảy ra hai vụ TNGT giữa xe container và xe máy và xe đạp điện khiến bốn người bị thương nặng, trong đó có hai đứa trẻ.

- Tối 15-10, anh Ngô Văn Quân (27 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở vợ băng qua đường ĐT743 đoạn qua phường An Phú thì tông phải xe máy do anh Lê Văn Thành (26 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) chở theo cha. Cú tông mạnh khiến cả bốn người ngã văng ra đường, bị thương nặng.

- Tối 1-10, anh Võ Văn L. (31 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) điều khiển xe máy chở vợ và hai con trai chạy trên đường ĐT743 hướng Bình Dương về Thủ Đức (TP.HCM). Khi xe máy của anh L. vừa qua khu vực ngã tư 550 thì bất ngờ bị xe container chạy cùng chiều tông. Cả bốn người ngã xuống đường. Anh L. và vợ cùng một người con may mắn bị trầy nhẹ. Riêng một con trai tám tuổi bị bánh xe cán tử vong tại chỗ.

Trước đó ít giờ, cũng trên đường ĐT743 đã xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông bị xe tải cán chết.

