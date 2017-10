Ra sông Rế (Hải Phòng) tắm, 2 học sinh không may rơi vào vùng nước xoáy và bị đuối nước.

Thi thể 2 học sinh bị đuối nước. (Ảnh minh họa)

Ngày 7/10, lãnh đạo xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết: trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh chết thảm dưới sông.

Các nạn nhân được xác định gồm các cháu: Lê Công Ch. và Lê Văn Tiến Đ. (cùng SN 2008, đều trú tại thôn 6, xã Bắc Sơn, huyện An Dương). Cả 2 cháu hiện đang là học sinh lớp 4 Trường tiểu học Bắc Sơn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6/10, sau khi tan trường 3 cháu Lê Công Ch., Lê Văn Tiến Đ. và Phạm Văn Tr. (SN 2008, trú tại thôn 5, cùng xã Bắc Sơn, huyện An Dương), đã rủ nhau ra bãi cát gần cầu Mới ở thôn 5, xã Bắc Sơn chơi. Sau đó, cả 3 cháu rủ nhau ra sông Rế tắm, không may Ch. và Đ. rơi vào vùng nước xoáy. Do không biết bơi, 2 cháu bị đuối nước.

Thấy Ch. và Đ. bị đuối nước, Tr. đã hô hoán mọi người quanh đó giúp đỡ và báo cho gia đình. Nhưng do bị ngạt nước quá lâu nên cả hai cháu đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Bắc Sơn và Công an huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Vũ Đạt