Hai cháu bé con chú, con bác rủ nhau ra ruộng gần nhà để chơi, không may bị trượt chân đuối nước. Mặc dù, người lớn phát hiện, đưa 2 cháu bé lên bờ, tích cực sơ cứu nhưng cả hai nạn nhân đều không qua khỏi.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Viết Huy (4 tuổi) và cháu Nguyễn Viết Thông (3 tuổi) cùng trú xóm 3, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Vào chiều 14/10, Thông và Huy rủ nhau ra cánh đồng cách nhà 100 m để chơi, không may hai em trượt chân rơi xuống nước thương tâm.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, người dân đã chạy đến vớt được cháu Huy và cháu Thông đưa lên bờ. Lúc này, người dân đã cố gắng sơ cứu nạn nhân bằng cách cầm hai chân cõng xốc ngược người để nước trong bụng ra, xoa bóp cho nóng người và tim, hô hấp, ủ lá xanh... nhưng hai cháu đã ngừng thở.

Được biết, trong mấy ngày trước xã Thanh Hương mưa to, nước ngập nhiều nơi. Nơi các em bị đuối nước đang bị ngập nặng. Như vậy, số người chết ảnh hưởng do mưa lũ những ngày qua tại Nghệ An lên tới 12 người.

Điền Bắc