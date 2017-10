Sau khi đâm chết người vì bị đòi tiền hát karaoke, Lãng và Tuấn Anh bỏ trốn. Hai ngày đêm lần theo hành trình trốn chạy của các đối tượng, các chiến sĩ Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai đã xác định 2 đối tượng đang lẩn trốn tại Sa Pa...

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Tuấn Anh (24 tuổi, trú xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Đỗ Văn Lãng (29 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Hải Phòng) về hành vi Giết người. Hai đối tượng bị bắt giữ vào lúc 16h 45’ chiều 7/10, tại Sa Pa (Lào Cai), sau 48 giờ trốn chạy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo của Công an huyện Bảo Thắng, về vụ trọng án xảy ra tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai làm một người chết và một người bị thương. Nạn nhân là hai anh em ruột trong một gia đình gồm Phạm Duy Khánh (trú xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng) tử vong do bị đâm; Phạm Văn Khoa bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Ngay trong đêm, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời chỉ đạo các mũi trinh sát phối hợp với Công an các huyện, thị của tỉnh Lào Cai; một số đơn vị của Công an tỉnh Yên Bái chốt chặn trên các tuyến đường hai đối tượng có thể bỏ trốn.

Hai đối tượng trong vụ án.

Chị Phạm Thị Phượng, chị gái của nạn nhân xấu số cho biết: Chị Phượng mở quán karaoke và kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn. Đêm 5/10, Tuấn Anh cùng một số người thân trong gia đình đến ăn uống, giải trí tại quán của chị Phượng nhưng ra về mà không trả tiền. Chị Phượng sau đó đã gọi cho 2 em trai là Khánh và Khoa (trú cùng thôn) đến nhà Tuấn Anh để đòi tiền. Tại nhà của Tuấn Anh giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cãi vã. Tuấn Anh và anh rể là Đỗ Hữu Lãng (trú Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã dùng dao đâm Khánh tử vong, Khoa bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, Lãng và Tuấn Anh bỏ trốn lên Sa Pa. Khoảng 16h45 ngày 7/10, lực lượng phối hợp đã bắt được hai đối tượng tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

